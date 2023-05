Stadsmedewerkers motiveren om te bewegen loont: Stad Nieuwpoort krijgt label ‘sportbedrijf’

Stad Nieuwpoort profileert zich als sportieve werkgever en zet medewerkers aan om meer te bewegen. Deze inzet voor een gezonde en actieve werkomgeving levert de stad het label Sportbedrijf op. Dit sportkeurmerk wordt uitgereikt door Sport Vlaanderen en is twee jaar geldig.

Stad Nieuwpoort streeft ernaar om alle stadsmedewerkers op een laagdrempelige, leuke en sociaal verbindende manier aan het bewegen te krijgen. Zo lanceert de Stad een padeltornooi voor stadsmedewerkers waarbij ze in een ongedwongen sfeer kennismaken met deze populaire racketsport. Daarnaast biedt de Stad hen ook gratis zwembeurten aan en wordt er een rugschool ingericht waarbij nadruk gelegd wordt op een ergonomische houding.

Die motiverende aanpak wordt nu beloond door Sport Vlaanderen, die Stad Nieuwpoort voor twee jaar het label Sportbedrijf toekent. Ondernemingen en organisaties krijgen deze prestigieuze titel als zij via sport investeren in de gezondheid van hun werknemers. Sport Vlaanderen toetst de ingediende dossiers af aan zeven kwaliteitscriteria. Zo moet er onder meer een geïntegreerd sport- en beweegbeleid zijn, een adequate infrastructuur voorhanden zijn en moet er binnen het bedrijf een beweeg- en sportambassadeur zijn.

Stad Nieuwpoort beantwoordde aan maar liefst zes van de zeven criteria, vertelt een trotse sportschepen Bert Gunst: “Binnen onze organisatie willen we iedere werknemer een uitdagende en vooral gezonde uitlaatklep bezorgen. Het aanbieden van aangename sport- en spelmogelijkheden vergroot ook de sfeer op de werkvloer en verstevigt het groepsgevoel. Sport Vlaanderen erkent de meerwaarde van de sportprojecten die de Stad uitwerkt. Dat blijkt uit onze hoge score. De meeste kandidaten halen gemiddeld 4 op 7. Stad Nieuwpoort mikt meteen hoog en tikt zes criteria af. Met het welverdiende Label Sportbedrijf tonen we dat we er staan als sportminded werkgever.”

Sportbedrijf-Award

Iedere laureaat kan meedingen naar de Sportbedrijf-Award. Hiervoor moet de kandidaat-organisatie voldoen aan minimum vijf van de zeven kwaliteitscriteria van Sport Vlaanderen, dezelfde als bij het Label Sportbedrijf. Deze criteria worden aangevuld met drie extra vragen voor het behalen van bonuspunten. Stad Nieuwpoort kon dit jaar nog niet deelnemen aan deze wedstrijd, aangezien het benodigde aantal criteria niet werd behaald voor de uiterste indiendatum van het deelnamedossier. Sportschepen Bert Gunst is echter positief: “Het Label Sportbedrijf is een mooie stimulans om verder te gaan op dezelfde weg én nog beter te doen. We mikken op het behalen van de Sportbedrijf-Award. Nu voldeden we niet tijdig aan de voorwaarden om mee te dingen naar de prestigieuze trofee. Maar met een score van 6 op 7 is Stad Nieuwpoort in de nabije toekomst wel een valabele kandidaat en een te duchten tegenstrever in de strijd om de Sportbedrijf-Award”, besluit Gunst.