Stad Oostende richt task force op voor tewerkstelling tijdelijk personeel Daikin

De Stad Oostende richt een taskforce op en zal een brug slaan tussen de tijdelijke werknemers van Daikin, van wie de contracten niet worden verlengd, en potentiële werkgevers in de regio.

“Als actieve bemiddelaar en ondersteuner van de lokale economie, slaat het Economisch Huis Oostende hiervoor de handen in elkaar met de dienst Welzijn van de Stad Oostende en de VDAB”, meldt het stadsbestuur. “Dit in overleg met Daikin, dat bevestigt dat de tewerkstelling van de werknemers met een vast contract behouden blijft en dat Oostende een belangrijke site blijft in hun wereldwijde netwerk.”

“De recente aankondiging van Daikin om geen nieuwe contracten aan te bieden aan de tijdelijke werknemers als gevolg van de dalende vraag naar warmtepompen is uiteraard een zware klap in de eerste plaats voor de getroffen werknemers maar ook voor het bedrijf zelf én voor de stad”, aldus Stad Oostende.

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD): “Toen we dit nieuws vernamen, hebben we onmiddellijk een taskforce opgericht. We willen de werknemers wiens tijdelijk contract niet verlengd werd, zo goed mogelijk begeleiden in de zoektocht naar een nieuwe job. We doen dat samen met alle spelers in Oostende en ook Daikin zelf – nog steeds de grootste werkgever in onze stad – spant zich hiervoor in.”

Ondersteuning in zoektocht

Het kernteam, bestaande uit het Economisch Huis Oostende, de dienst Welzijn van de Stad Oostende en de VDAB, wil in nauw overleg met Daikin en diens vaste HR-partners deze werknemers ondersteunen om hun vaardigheden elders op de arbeidsmarkt in te zetten.

Schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn licht toe: “We hebben steeds goede contacten met Daikin gehad en zijn ook nu in gesprek met hen om de groep van tijdelijke werknemers te kunnen ondersteunen bij hun zoektocht naar een nieuwe professionele uitdaging. Op basis van hun vaardigheden, ervaring en ambities proberen we een match te maken met vacatures van werkgevers uit de regio Oostende. Door middel van nauwe samenwerking met de VDAB en de dienst Welzijn van de Stad Oostende en in overleg met Daikin streven we ernaar deze arbeidskrachten maximaal tewerk te stellen en zo een positieve uitkomst te bereiken voor iedereen.”