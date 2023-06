Stad Ieper organiseert Jobdag op zaterdag 17 juni in AC Auris

Tijdens de Jobdag in AC Auris op zaterdag 17 juni van 9 tot 12 uur is iedereen welkom om kennis te maken met Stad Ieper als werkgever. Jaarlijks moet de stad tientallen vacatures invullen. Werknemers van de verschillende diensten gaan op de Jobdag in gesprek met geïnteresseerden. Wie vrijblijvend langskomt, krijgt info over jobmogelijkheden, flextijdregeling, salarisschalen en extralegale voordelen.

“Stad Ieper telt een 450-tal medewerkers. En dat in diverse functies met zowel tijdelijke als vaste jobs. We organiseren deze eerste editie van de Jobbeurs om mensen op een persoonlijke en rechtstreekse manier te informeren over werken bij de stad. Een waardevol initiatief, want elk jaar moeten we ongeveer 75 vacatures zien in te vullen”, zegt Patrick Benoot, schepen van Personeel (Open Ieper).

Divers

De sectoren en beroepen waarbinnen de 450 medewerkers van Stad Ieper werken zijn zeer divers. Dat gaat van podiumtechniekers, chauffeurs, jeugdwerkers en marketeers tot sportlesgevers, wetenschappelijk onderzoekers, managers en arbeiders. Te veel profielen om op te noemen. Onder het motto ‘onbekend is onbemind’ nodigt de stad nieuwsgierigen daarom uit om op zaterdag 17 juni te ontdekken wat haar 26 diensten voor hen in petto hebben.

Eerlijke babbel

Tussen 9 en 12 uur verwelkomen de medewerkers geïnteresseerden voor een eerlijke babbel in het AC Auris op Ter Waarde. Geen verkooppraatjes, wel verhelderende babbels met collega’s uit de stadsdiensten. Je krijgt zo een beter zicht op de jobmogelijkheden, de gezinsvriendelijke flextijdregeling, salarisschalen en extralegale voordelen aan de stad. En de personeelsdienst trakteert bezoekers op sollicitatietips. Kom #IeperMeeMaken!