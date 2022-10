Sofie en Aurea openen nieuw selectiekantoor Chapeau in Sint-Andries

Sofie Amalou en Aurea Loontjens openden langs de Pierre Debbautstraat in Sint-Andries het nieuwe selectiekantoor Chapeau. De dames werkten eerder een vijftal jaar samen in een interimkantoor in Brugge.

“We zijn zo’n vijf jaar collega’s geweest en zijn ook goede vriendinnen geworden”, zegt Sofie. “Doorheen de jaren hebben we in die sector veel gezien en een breed netwerk opgebouwd. Dat was deels de motivatie om met een eigen kantoor te beginnen. Een belangrijk verschil is wel dat we bij Chapeau niet op interimbasis werken, maar mensen onmiddellijk begeleiden naar een vaste job.”

Technische profielen

Sofie en Aurea richten zich vooral op bachelors en masters in de sectoren HR, Office, Finance en Marketing maar ook op gespecialiseerde technische profielen zoals koeltechnici en lassers die dezer dagen erg moeilijk te vinden zijn.

“Ik durf wel zeggen dat we ons onderscheiden van andere kantoren door onze doorgedreven persoonlijke aanpak. We geloven ook sterk in reverse matching: vertel ons je wensen en wij speuren naar de functies of bedrijven die daarbij aansluiten. De gesprekken lopen in een ongedwongen sfeer in ons Chapeau Café met een koffie of een drankje erbij. Ja, wij willen de werkzoekende ook als mens leren kennen omdat we zo een betere match kunnen vinden. Bovendien volgen we onze klanten ook na een aanwerving verder op en staan we aan hun zijde waar nodig”, besluit Sofie. (PDV)