Sligro neemt negen Metro-winkels over, vestigingen in Middelkerke en Wevelgem gered

De Antwerpse ondernemingsrechtbank heeft woensdag het licht op groen gezet voor de overname van negen winkels van horeca-groothandel Metro door het Nederlandse Sligro, waaronder de vestigingen in Middelkerke en Wevelgem. De overname zou in de eerste week van januari rond moeten zijn, verwacht de nieuwe eigenaar.

Sligro Food Group neemt negen Metro-vestigingen over (Antwerpen-Zuid, Wevelgem, Luik, Hasselt, Middelkerke, Namen, Sint-Katelijne-Waver, Brussel en Vorst), met uitzondering van de winkel in Antwerpen-Noord.

Alle personeelsleden van de negen Metro-winkels worden overgenomen door Sligro, inclusief zij die werken in Antwerpen-Noord als zij dat wensen, klinkt het. Hen wordt een baan aangeboden in de winkel in Antwerpen-Zuid. Sligro neemt ook een honderdtal personeelsleden uit de regiostructuur en het hoofdkantoor over. Volgens Sligro gaat het om 506 banen in totaal.