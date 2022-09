Sint-Andries organiseert voor het eerst jobdag: “Je kan bij wijze van spreken met een arbeidscontract buitenwandelen”

Dat het in de zorg niet evident is om voldoende personeel te vinden, merkt men ook in het Sint-Andriesziekenhuis. Daarom organiseert het ziekenhuis op zaterdag 15 oktober een jobdag. Ondertussen probeert men ook via advertenties op bijvoorbeeld broodzakken mensen warm te maken voor een job in het ziekenhuis.

Wie in de regio van Tielt onlangs een brood kocht, zal het misschien al gemerkt hebben: door middel van broodzakken maakt het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis reclame voor haar jobdag op zaterdag 15 oktober. “Wordt jij onze #Topzorger? Bekijk onze vacatures op jobs.sintandriestielt.be of kom naar de jobdag”, valt er te lezen. Opvallend, maar het is één van de inventieve manieren waarop het ziekenhuis mensen warm hoopt te maken voor een job in de Tieltse zorginstelling. “Er is op dit moment waarschijnlijk geen enkel ziekenhuis waar men geen extra mensen kan gebruiken”, verklaart Elke Vannerom, directeur HR in het ziekenhuis, het initiatief. “Vroeger volstond het bij wijze van spreken om af en toe een berichtje op je website te posten en dan geraakte een vacature vrij snel ingevuld. Nu moeten we de mensen echt overtuigen om bij ons te komen. We moeten daarom out of the box durven denken en inventief zijn in de manier waarom we mensen proberen te bereiken. En iedereen gaat toch wel eens langs de bakker, niet?”

In dat opzicht wordt ook de jobdag op 15 oktober heel belangrijk voor het ziekenhuis. “Het is de eerste keer dat we zoiets doen”, geeft Elke Vannerom aan. “Tussen 9 uur en 11 uur zijn de mensen welkom in het restaurant van het ziekenhuis. Geïnteresseerden kunnen een rondleiding krijgen zodat ze de sfeer van ziekenhuis al eens kunnen opsnuiven.” Daarnaast krijgen ze ook een goodiebag mee. “Zodat ze ook na het bezoek aan ons blijven denken”, zegt ze met een kwinkslag. En het kan ook heel snel gaan, aldus Elke Vannerom. “We willen heel snel kunnen schakelen. Zo kan je, als het goed is, bij wijze van spreken met een arbeidscontract buitenwandelen. Alle afdelingsverantwoordelijken zullen immers aanwezig zijn, zodat je eigenlijk ter plekke kan solliciteren. Al willen we natuurlijk ook geen dingen overhaasten of mensen onder druk zetten. Meteen beslissen hoeft dus zeker niet, maar de mogelijkheid is er wel.”

Vooral verpleegkundigen

Het ziekenhuis is op zoek naar heel wat verschillende profielen, maar toch vooral naar verpleegkundigen. “De uitstroom daar is immers groter dan de instroom”, schetst Elke Vannerom. “Voorlopig kunnen we nog alles bolwerken en zijn er op zich geen tekorten, maar als er plots mensen zouden uitvallen of ontslag nemen, dan kan het wel snel nijpend worden. We lopen op een slappe koord. Het belang van deze jobdag kan dan ook niet onderschat worden.”

Inschrijven voor de jobdag is niet nodig. Alle vacatures zijn te vinden op https://jobs.sintandriestielt.be/. (TM)