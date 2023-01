Securitas laat scholieren kennismaken metbeveiligingssector in luchthaven Oostende-Brugge

In de luchthaven Oostende-Brugge vond de aftrap plaats van ‘Securitas On Tour’, een evenementenreeks waarbij Securitas middelbare scholieren informeert over carrièremogelijkheden in de beveiligingssector. Bij deze eerste editie in de reeks verwelkomde het bedrijf zo’n 250 leerkrachten en leerlingen van MSKA Roeselare, Technisch Instituut Sint-Vincentius Torhout en Lyceum Gent.

De zesdejaarstudenten Defensie en Veiligheid en zevendejaarsstudenten Integrale Veiligheid, Veiligheidsberoepen en Defensie en Veiligheid van MSKA Roeselare, Technisch Instituut Sint-Vincentius Torhout en Lyceum Gent maakten tijdens het rekruteringsevenement kennis met veiligheidsexperts van Securitas – onder wie oud-leerlingen van hun eigen scholen – die hen een inkijk gaven in het beroep van bewakingsagent.

Rollenspellen en workshops

Aan de hand van demonstraties, rollenspellen en workshops konden de leerlingen op interactieve wijze kennismaken met verschillende facetten van de beveiligingswereld.

De kennismaking verliep interactief. © gf

Daarnaast gingen leerlingen ook in gesprek met HR-medewerkers van Securitas, die hen advies gaven over hoe ze een professionele CV moeten opstellen en hoe ze zich kunnen voorbereiden voor een sollicitatiegesprek.

600 vacatures

Tijdens het evenement konden deelnemers ook de eerste stappen zetten in het sollicitatieproces – Securitas stelt tevreden vast dat zo’n vijftig deelnemers dit reeds deden. In België is Securitas dit jaar op zoek naar meer dan 600 nieuwe collega’s. Daarnaast is het bedrijf ook op zoek naar jobstudenten die tijdens de zomermaanden een eerste werkervaring kunnen opdoen.

Tijdens ‘Securitas On Tour’ in de Luchthaven Oostende-Brugge zette Securitas niet enkel de bewaking van de luchthaven in de kijker, maar ook de vele beveiligingsopdrachten voor handelaars, industrie en de haven.

Jong talent

“Als beveiligingssector maken we een essentieel onderdeel uit van de maatschappelijke veiligheidsketen. Daarom is het van groot maatschappelijk belang dat we voortdurend jong talent kunnen blijven verwelkomen tot Securitas”, vertelt Katia Van der Straeten, Head of Business Development, Marketing & Communication bij Securitas. “Onze jaarlijkse reeks “Securitas On Tour”-evenementen speelt hierbij een grote rol: de gesprekken met ervaren experts en tastbare demonstraties, rollenspellen en workshops maken de leerlingen helemaal enthousiast om te kiezen voor een carrière in onze sector. Securitas is de Luchthaven Oostende-Brugge dankbaar voor de facilitering, alsook de scholen voor de getoonde interesse en de grote opkomst op dit fantastische event. We kijken alvast uit naar de volgende edities!”