Roeselaars bedrijf Certipower opent nieuw kantoor in Genk

De Roeselaarse installateur en beheerder van slimme laadpalen heeft een nieuw kantoor geopend in Limburg. Fernando Dos Santos zal de leiding nemen over de Genkse divisie.

“Het afgelopen jaar heeft Certipower een immense groei meegemaakt. We mochten nieuwe klanten, (grote) projecten en collega’s verwelkomen. Een organisch gevolg van deze groei is dat we zijn uitgebreid. Onze aanwezigheid in Genk zorgt ervoor dat we bedrijven en particulieren in het oosten van het land efficiënter kunnen helpen”, zegt ceo Geert Degroote.

Totaalaanpak

Certipower is een installateur van slimme laadinfrastructuur uit Roeselare. Ze voorzien laadpalen bij particulieren, bedrijven en bij medewerkers thuis. Ook snelladers waarmee je elektrische wagen in korte tijd is opgeladen, maakt deel uit van het gamma. Daarnaast zetten ze de laadpaal openbaar, zorgen ze voor automatische doorfacturatie en zorgen ervoor dat alles gekeurd is.

Deze totaalaanpak willen ze doortrekken naar de rest van Vlaanderen. “De strategische ligging in Genk zorgt ervoor dat we vlug mensen kunnen informeren en helpen met omschakeling naar elektrisch rijden”, licht Degroote toe.

Ervaring in slim laden

Fernando Dos Santos zal de leiding nemen over de Limburgse divisie van Certipower. Gestart als preventieadviseur met focus op slimme meetsystemen voor de veiligheid, is hij zich gaan toespitsen om slimme laadpalen. Met zijn jarenlange ervaring in de branche is hij dus de ideale persoon om het kantoor gelegen in Bosdel 54 in Genk, onder zijn vleugels te nemen.

“Door de oprichting van deze Limburgse divisie zorgen we ervoor dat Certipower sneller en correcter klanten kan helpen. Zo dragen we ons steentje bij de overgang naar groene mobiliteit.”