Recordaantal vacatures bij Lybover in Beveren-Leie

De vacatures lijken – zeker in onze provincie – weer overal voor het rapen te liggen, maar doet er iemand beter dan Lybover in Beveren-Leie? Liefst 35 vacatures zijn er bij de bedrijvengroep die ‘amper’ 200 werknemers telt. “Zelfs in volle coronatijd zijn we blijven groeien”, zegt ceo Hans Boels, die ook als voorzitter van Voka Zuid-West-Vlaanderen vaak het woord neemt.

Hans Boels (51) staat samen met broer Filip (50) aan het roer van Lybover. De oudste van de twee broers is ook al vele jaren actief bij ondernemersorganisatie Voka. In volle coronacrisis kreeg hij de vraag om voorzitter te worden van de Zuid-West-Vlaamse afdeling. Hij is dan niet alleen een vlotte prater maar weet thema’s in de economische sfeer ook nog eens klaar en duidelijk uit te leggen.

Lybover telt zes kmo’s. Kan je eens beknopt verduidelijken wat jullie precies doen?

“We bedenken oplossingen voor bedrijven die met bepaalde problemen worstelen. Zo hebben we voor Deceuninck Plastics in Diksmuide een recyclagefabriek ontworpen die moet toelaten om van oudere PVC-ramen na een recyclageproces terug zuivere PVC-korrels te maken en in te zetten in de extrusie van nieuwe ramen.”

Hier loopt veel volk rond op de werkvloer. Je hebt in een interview van leer getrokken tegen de veralgemening van het telewerk. Blij dat dit er op zit?

“Dat telewerk was relatief makkelijk te regelen voor dienstenbedrijven maar niet voor ondernemingen waar productie en/of engineering voorop staan, zoals bij ons het geval is. Dat stoorde me aan die regeling. Wij hebben gelukkig uiteindelijk een werkwijze kunnen vinden waarbij de meesten bij ons op kantoor zijn kunnen blijven werken. We moesten ons daarbij houden aan allerlei regels. Zo waren we genoodzaakt om het werk in twee ploegen te verdelen zodat de aanwezigheid van werknemers gespreid was over een lange dag van 6 tot 20 uur.”

Waar wil je de bedrijvengroep zien staan over een jaar of vijf?

“We willen in ons marktsegment overal de nummer één zijn en actiever worden in Europa. Nu zijn we voor 80 procent gericht op de Benelux, het overige deel op de rest van Europa. Dit willen we zien evolueren naar een verhouding van fifty fifty. Dat zal op termijn tot meer decentralisatie leiden maar dat kunnen we onmogelijk vermijden. Het stamhuis blijft in Waregem verankerd.”

Over Europa gesproken. Voka zegt dat meer economische migratie nodig is. Geldt dat ook voor Lybover waar er vooral nood is aan ingenieurs?

“Dat is zeker het geval. Als die 35 vacatures niet ingevuld raken, komt dat omdat we nergens in Vlaanderen nog iemand vinden, al geldt dat nu voor tal van bedrijven. We tellen ook nog niet veel werknemers met buitenlandse roots maar dat zal er van komen. Het is zelfs niet zeker dat we ze allemaal in Europa gaan vinden en dus kijken we ook richting Azië, Latijns-Amerika en zelfs Afrika. Toch wil ik nog even aanstippen dat het belangrijk is dat de overheid een actievere rol in gaat spelen om deze zoektocht naar mensen wat te vergemakkelijken. Wie naar hier komt, moet een huis kunnen vinden. Daar zal hulp bij nodig zijn. Een ander punt is dat mensen dan ook in het Engels moeten kunnen bediend worden als ze een vraag hebben. Ik ken iemand die een ambtenaar voor zich had in een gemeentehuis in de buurt en die weigerde principieel om hem in het Engels te woord te staan.”

Je bent voorzitter van Voka in een regio die samen met die van Antwerpen de economische top is in ons land. Dat voelt goed aan veronderstel ik.

“Uiteraard, dat komt omdat het in die hoedanigheid leuk werken is in een streek met een levendige ondernemerscultuur. Die is er mede omdat bedrijfsleiders hier vaak nog met eigen geld risico’s moeten nemen. Dat zorgt toch voor een aparte dynamiek die ons ook onderscheidt van de regio Antwerpen. Daar zijn er toch veel bedrijven actief die een onderdeel vormen van buitenlandse groepen.”

Je weet de zaken helder uiteen te zetten. Zie je dat zelf ook als je belangrijkste eigenschap?

“Ik denk van mezelf dat ik in de eerste plaats een goed bemiddelaar ben. Dat is van groot belang in een bedrijfscontext waar je niet alleen met je eigen personeel maar ook met de klanten moet kunnen omgaan. Mijn filosofie is dat we rond de tafel moeten gaan zitten als er problemen zijn. Ik heb geen dogma’s die te nemen of te laten zijn. Dat is ook niet de cultuur van dit bedrijf dat mijn broer en ik uitgebouwd hebben.”

Je hebt eerst in Wielsbeke gewoond en nu in Wortegem. Je bedrijf bevindt zich in een Waregemse deelgemeente. Wat betekent de stad voor je?

“Dat is de plaats waar ik toch altijd op terug val. Bovendien bevinden er zich hier veel ondernemingen. Wat ik daarstraks al gezegd heb over de ondernemerscultuur in de regio geldt nog meer voor Waregem. Dynamisch ondernemerschap staat hier nog net iets meer voorop, vind ik.”