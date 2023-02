Politiezone Spoorkin houdt opendeurdag in kader van nieuwe aanwervingen

Politiezone Spoorkin (Veurne/Lo-Reninge/Alveringem) houdt op zaterdag 4 maart een opendeurdag dat past in het kader van de zoektocht naar nieuwe aanwervingen. “Die dag kunnen kandidaten die bij de politie willen komen onze zone leren kennen en krijgen ze info over de selectieprocedure”, zegt korpschef Peter Billiouw.

In heel wat lokale politiezones is er nog steeds een structureel tekort inzake personeel, zeker wat betreft de uniformfuncties. Tot eind 2021 stond de federale politie in voor de rekrutering van nieuw personeel. Wie een job bij de politie ambieerde schreef zich in bij de federale politie, onderging een procedure en testen, volgde een opleiding aan de politieschool en kon nadien solliciteren bij een politiezone waar een plaatsje was. Nu staan de lokale politiezones zelf in voor die rekrutering en wordt een ander stramien gevolgd. Na het doorlopen van een (federale) selectieprocedure kan men solliciteren bij een lokale politiezone naar keuze. Na een gunstig sollicitatiegesprek kan je dan starten aan de politieopleiding en ga je automatisch terug naar uw zone van voorkeur. De keuze voor die politiezone moet men dus meedelen vóór aanvang van de opleiding.

Infodag

Ook politiezone Spoorkin is nog op zoek naar personeel. “We tellen 57 personeelsleden waarvan 50 operationelen”, zegt korpschef Peter Billiouw. “Momenteel zoeken we drie extra werkkrachten voor de interventieploegen. Voor wat ons betreft is er geen structureel tekort dus maar willen we anticiperen op toekomstige pensioneringen en promoties van eigen personeel. Daarom houden we op zaterdag 4 maart een infodag. Van 9 tot 13 uur kunnen burgers die interesse hebben in een job bij de politie kennismaken met onze zone. De federale staat in voor de uitleg over de rekrutering, wijzelf stellen het organigram van onze zone voor en op de binnenkoer wordt een tactische interventie getoond. Het gaat om de benadering van een voertuig. Er komt ook een rondleiding in ons bureel.”

Jaar opleiding

Op de infodag wordt dus heel wat informatie gegeven, onder andere over de testen. “Wie slaagt voor de testen kan bij ons op sollicitatiegesprek komen”, vervolgt Billiouw. “Als dat voor beide partijen goed verloopt en er is plaats in onze zone, dan kan de kandidaat de opleiding van 1 jaar aan de politieschool starten om daarna in onze politiezone te starten.” (JH)