Politiezone Polder organiseert infosessies om nieuw personeel te vinden: “Vijf van 95 operationele functies niet ingevuld”

Politiezone Polder (Diksmuide/Kortemark/Houthulst en Koekelare) organiseert in oktober twee infosessies om kandidaten te vinden voor een job als inspecteur bij de politie. De infosessies vinden plaats in sporthal De Pluimen in Diksmuide. “Momenteel raken vijf van de 95 operationele functies niet ingevuld”, meldt politiezone Polder.

Politiezone Polder is op zoek naar nieuwe inspecteurs om de rangen te versterken. Dat is nodig want nog steeds zijn vijf van de 95 operationele functies bij de politie niet ingevuld. Daarom blijft de politie initiatieven lanceren om nieuw personeel te vinden.

Twee infosessies

Deze keer vinden volgende maand twee infosessies plaats. “Op woensdag 18 oktober en zaterdag 21 oktober ontvangen we kandidaten die geïnteresseerd zijn in een job als inspecteur van politie”, meldt de politie.

Tijdens deze infosessies, die plaatsvinden in de sporthal De Pluimen in Diksmuide, krijg je een toelichting over de selectieproeven en de opleiding aan de politieschool. Je kan er contact leggen met enkele personeelsleden, die hun dagelijks werk zullen toelichten en vertellen hoe ze actie en spanning combineren met sociaal contact en toffe collega’s.

Bijscholingen

“Daarnaast krijg je ook zicht op het moderne materiaal, waarmee het politiepersoneel zijn job zo goed mogelijk kan uitvoeren. Zij krijgen ook alle mogelijkheden om zich bij te scholen en door te groeien in hun job. Zo kan je naast je hoofdtaak opteren voor een cumulfunctie, zoals dronepiloot of waarnemer, slachtofferbejegenaar, mentor, werkplekbegeleider, zedeninspecteur of andere.” (JH)