Politiedag: 20 vacatures en spectaculaire demo’s

Op zondag 18 september houdt de politie een demodag waarbij ze haar werking in de kijker zet. “We gaan ook op zoek naar nieuwe collega’s”, luidt het. Er zijn spectaculaire demo’s op een terrein ter hoogte van Delhaize en De Ra aan de Leopold III-laan.

In een heel ver verleden trok de Oostendse politie nog met een parade door de straten. De laatste 25 jaar was de Politiedag echter vooral een ceremonieel gegeven. “We zijn echter een moderne organisatie en stellen ons toegankelijk op. Dat betekent dat we aanspreekbaar zijn en tonen wat we doen. De nieuwe Politiedag is daar een voorbeeld van”, zegt korpschef Philip Caestecker. Op zondag 18 september tussen 10 en 16 uur wordt een politiedorp opgetrokken op de parking aan het Vuurkruisenplein, de zone ter hoogte van Delhaize en De Ra, waar in het verleden Fiesta Europa werd gehouden.

Nieuwe collega’s

Daar kan men kennismaken met de werking van de politie. “Bezoekers kunnen op de foto met de wagens, een politie-uitrusting aantrekken en veilige demomodellen van wapens bekijken”, zeggen woordvoerder Eline Goeminne en Timmy Van Assche. Men kan er ook een alcoholtest afnemen of wapenschilden van de politie bekijken. De politie zorgt ook voor een infostand met vacatures: het gaat enerzijds om jobs die bedoeld zijn voor wie al een opleiding volgde zoals functies bij de recherche of als hoofdinspecteur. “Ook mensen die nog niet bij de politie werken, kunnen hier terecht want er zijn ook 10 vacatures voor de wijkpolitie en interventieploegen. We voorzien mensen om uitleg te geven over de jobs.”

Op het terrein zijn er ook demonstraties voorzien tussen 11 en 15 uur. Het gaat om demo’s van de politiehonden (11 en 13 uur), de motorrijders (11.30 en 13.30 uur), de foxen/fietspatrouille (12 en 14 uur) en het bijzonder bijstandsteam (12.30 en 14.30 uur). “Die laatste demonstratie is wellicht de spectaculairste. Toeschouwers kunnen alles bijwonen vanop een tribune”, luidt het. De toegang is gratis.