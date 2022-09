Plannen in de maak voor Jumbowinkel nabij Euroshop in Roeselare

De Nederlandse supermarktketen Jumbo zou zijn oog laten vallen hebben op de Meensesteenweg in Beitem (Rumbeke) voor een nieuwe vestiging nabij Euroshop. Het Roeselaarse stadsbestuur is op de hoogte dat er een aanvraag zit aan te komen. Bij Jumbo hullen ze zich nog in stilzwijgen.

Het gonst in Beitem al een tijdje van de geruchten. Er zou een Jumbo-vestiging komen nabij Euroshop. Het stadsbestuur heeft weet van een officiële aanvraag van Jumbo die op komst is. “Die zou eerstdaags moeten binnenkomen. Daarna is het aan onze diensten om die aanvraag te onderzoeken en zo een advies te formuleren voor het schepencollege”, bevestigt burgemeester Kris Declercq.

Op de gronden naast Euroshop is er ruimte voldoende.

Ook schepen van omgevingsvergunningen Nathalie Muylle weet dat Jumbo plannen heeft. “Ze zijn al twee jaar op zoek in Roeselare op verschillende locaties. De nieuwe aanvraag zou betrekking hebben op de site Euroshop en zal ons wellicht weldra bereiken. Maar hoe die plannen er exact uitzien, dat moeten we ook nog afwachten.”

Ruimte genoeg naast Euroshop

In de gebouwen van Euroshop langs de Meensesteenweg was vroeger al een supermarkt gevestigd, maar die bleek te weinig succesvol. Naar verluidt zouden de plannen van Jumbo nu een nieuwbouw omvatten naast de Euroshop. Op het stuk parking (links als je naar de Euroshopwinkel kijkt) staat een frituur die ondertussen gesloten is. Ook het boerderijtje ernaast behoort al toe aan de familie Kerkchof. Naast het runnen van een winkel waarop ze ‘verwedden dat ze alles hebben’, is de familie via Vabeld ook investeerder in onroerende goederen.

Mocht de Jumbowinkel er komen, dan heeft Rumbeke niet enkel een Albert Heijn, maar ook een Jumbo op het grondgebied

Bij Jumbo zelf blijven ze meer op de vlakte, allicht ook omdat de administratieve molen nog moet doorlopen worden en de eerdere aanvraag in Roeselare al eens afsprong. “Jumbo ziet op langere termijn potentie voor zeker honderd Jumbo winkels in Vlaanderen. We zijn ervan overtuigd dat er volop ruimte is voor onze unieke formule: de beste service, buitengewoon groot assortiment en altijd lage prijzen. Jumbo ziet dus veel kansen in het Belgische supermarktlandschap. Zodra we meer kunnen melden over nieuwe locaties, doen we dat graag”, klinkt het verkoopspraatje van woordvoerster Laura Valks-Piessens.

Afgeketste plannen op Schierveldewijk

In 2020 waren er overigens concrete plannen voor een Jumbo-winkel langs de Diksmuidsesteenweg. Die plannen veroorzaakten toen al wat deining, in zoverre dat het comité Leefbaar Schiervelde in actie trad. Op die wijk is door de REO-veiling, het zwembad, de expohallen, het voetbalstadion en de Tomabelhal al heel wat trafiek. De stad weigerde toen de omgevingsvergunningsaanvraag.

In West-Vlaanderen zijn er nu al vestigingen in Kortrijk, Menen, Oostende en Zedelgem. Midden-West-Vlaanderen is dus nog onontgonnen terrein. Mocht de Jumbowinkel er komen, dan heeft deelgemeente Rumbeke niet enkel een Albert Heijn, maar ook een Jumbo op het grondgebied.