Personeelstekort? Kortrijk verbindt horeca met internationale studenten

Dankzij een nieuw initiatief van Stad Kortrijk, in samenwerking met VIVES en Howest, kunnen kandidaat-studenten zich opgeven om in de horeca te werken. “Ere wie ere toekomt, Charlotte Vanfleteren van Parazaar gaf ons het idee”, zegt Wouter Allijns, schepen van Economie.

In een samenwerking tussen Stad Kortrijk, Howest en Hogeschool VIVES wordt een nieuwe actie gelanceerd die horecaondernemingen verbindt met de internationale studenten van Kortrijk. “Charlotte Vanfleteren van Parazaar had ons gecontacteerd. Net zoals vele horecazaken kampen ook zij met een personeelstekort. Er is een dringende behoefte aan extra helpende handen. Stad Kortrijk besloot om het potentieel van internationale studenten te benutten en hen aan te moedigen om een actieve rol te spelen in de lokale gemeenschap”, aldus Allijns. In studentenstad Gent zou het concept nog niet bestaan.

“Hiermee zetten we ook in op de braingain. Dit zijn studenten die mogelijks blijven plakken” – Wouter Allijns

“Het initiatief is een win-winsituatie voor zowel de horecasector als onze internationale studenten. Het biedt lokale ondernemers de mogelijkheid om hun teams aan te vullen met gemotiveerde en enthousiaste jonge mensen, terwijl internationale studenten waardevolle werkervaring opdoen en een netwerk opbouwen in hun nieuwe thuisstad. Hiermee zetten we ook in op de braingain. Dit zijn studenten die mogelijks blijven plakken”, zegt Allijns.

“We hadden dringend nood aan personeel. De laatste tijd is het moeilijk om studenten of flexi’s te vinden” – Anne Marie Sanchez

Intussen hebben 25 horecaondernemingen en 85 kandidaat-studenten zich aangemeld. Zo ging Artjom Tsernozjomov van Estland, student DAE bij Howest, dit weekend aan de slag bij Bodeguita Del Media in de Stationsstraat 9. “Hij had nog geen horeca-ervaring, maar Artjom leert snel bij. Voorlopig hebben we hem voor enkele dagen ingeschreven als try-out. Vanaf december zal hij frequenter bij ons werken aan de hand van zijn beschikbaarheden”, vertelt Anne Marie Sanchez. “We hadden dringend nood aan personeel. De laatste tijd is het moeilijk om studenten of flexi’s te vinden. Ik heb de indruk dat de mentaliteit veranderd is sinds corona. Mensen hebben minder zin om te werken in de horeca.”

“Iets bijverdienen hoort integraal bij studeren in het buitenland en is de ideale gelegenheid om te integreren” – Kelly Detavernier

Kortrijk trekt steeds meer internationale studenten aan dankzij het diverse aanbod aan kwaliteitsvolle opleidingen in onze stad. “Voor die studenten is Kortrijk even hun thuis, waar ze kunnen leren, leven en ook werken. Iets bijverdienen hoort integraal bij studeren in het buitenland en is de ideale gelegenheid om te integreren. We zijn trots om ieder potentieel te benutten en zo ook de horecasector te helpen”, zegt Kelly Detavernier, schepen van Onderwijs.