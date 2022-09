Paulig opent nieuwe tortillafabriek en zoekt nog zestig nieuwe krachten

De nieuwe tortillafabriek Paulig, in Roeselare gekend als Poco Loco, is na een jaar goed doorwerken klaar. 200 miljoen tortilla’s rollen er jaarlijks over de drie nieuwe productielijnen. De nieuwe fabriek zorgt voor zestig extra banen. Zaterdag organiseert Paulig een familie- en jobdag.

Op amper een jaar tijd rees er op de huidige site van Paulig langs de Rumbeeksegravier in Roeselare een gloednieuwe fabriek. Met een kostprijs van 45 miljoen euro is het de grootste investering van het voedingsbedrijf buiten thuisland Finland. “Met deze investering bevorderen we toekomstige groei en bestendigen we onze positie van marktleider van het Tex Mex-sgement in Europa”, aldus CEO Rolf Ladau.

Steven Bogaert, Factory Manager in Roeselare, neemt ons mee op sleeptouw door de nieuwe fabriek. “De nieuwe tortillafabriek is uitgerust met drie productielijnen, waardoor er zowel tarwe- als glutenvrije tortilla’s kunnen worden geproduceerd.” Het is de bedoeling dat er jaarlijks in de nieuwe fabriek 200 miljoen tortilla’s van de band rollen. Het nieuwe gebouw staat in verbinding met het naastgelegen hoogbouwmagazijn via een brug van 10 meter.

Een nieuwe fabriek betekent ook extra werkgelegenheid. Naar schatting worden er een zestigtal nieuwe banen gecreëerd. “We werven momenteel voornamelijk operatoren, technici, teamleiders en magazijnmedewerkers aan, maar ook voor onze andere afdelingen zoeken we collega’s die de groei mee helpen ondersteunen”, aldus Arnauld Demoulin van Paulig. Op zaterdag 24 september, morgen, organiseert het bedrijf een job-en familiedag. Paulig verwacht meer dan duizend aanwezigen, waaronder meer dan honderd mensen die geïnteresseerd is in hun jobaanbod.

Groene stroom

De nieuwe fabriek is de elfde van Paulig. “We behaalden de CarbonNeutral-certificering. Deze certificering wordt verstrekt aan bedrijven die duurzaamheid vooropstellen. We streven naar koolstofneutraliteit en willen een voorbeeldrol vervullen op vlak van duurzaamheid”, aldus Demoulin. Zo investeerde Paulig onlangs nog 350.000 euro in 1.900 zonnepanelen op het dak van de productiegebouwen. Daarnaast wordt ook de elektriciteit die opgewerkt wordt door de windmolen net naast het rood-witte hoogbouwmagazijn rechtstreeks gebruikt in de productie en magazijnen. “Sinds 2020 gebruiken we uitsluitend groene stroom voor onze productiesites in Roeselare. Als bedrijf moeten we onze verantwoordelijkheid nemen in de energietransitie. Dat we nu zo’n 17% van die groene elektriciteit zelf opwekken op onze site door zonne- en windenergie, is een extra stap vooruit.”

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) woonde de officiële voorstelling van de nieuwe fabriek bij. “De stad Roeselare is heel vereerd door het vertrouwen van Paulig om verder te investeren in onze stad. De hoge kwaliteit van haar producten, de duurzaamheidsaanpak en het enthousiasme van de toekomstige medewerkers bewijzen dat de doelen en ambities van Paulig en onze stad ons lang bestaande partnerschap onderschrijven en zelf versterken”, aldus de burgemeester.