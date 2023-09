Pablo Annys trekt naar India om verpleegkundigen te rekruteren voor Brugse woon-zorgcentra

Binnenkort trekt Mintus-voorzitter Pablo Annys voor vijf dagen naar India. Hij wil er verpleegkundigen en zorgkundigen rekruteren om de vacatures in de Brugse woon-zorgcentra en het AZ Sint-Jan in te vullen. Raadslid Yves Buysse (VB) riep de Brugse schepen hiervoor ter verantwoording tijdens de gemeenteraad.

Volgens Yves Buysse (VB) is dit reisje naar India – kostprijs 3.500 euro – onverantwoord: “Zo trek u migratie aan, u zoekt goedkope werkkrachten. Er zijn toch genoeg werkzoekenden in Vlaanderen en zeker in Wallonië. Zo ver moet je toch niet gaan!”

VOKA

Volgens Pablo Annys (Vooruit) doet hij die trip op vraag van werkgeversorganisatie VOKA: “Ons pilootproject met Indische verpleegsters is succesvol. De vacatures in onze woon-zorgcentra raken niet ingevuld. De kans dat een verpleegkundige uit onze regio reageert op een vacature bedraagt amper 10 procent! De reden? Onze demografie, de Vlamingen hebben twintig jaar geleden te weinig kinderen gemaakt. Tegen 2030 wordt het nog erger, pas vanaf 2040 komt er demografisch beterschap.”

“In India werken wij vijf dagen lang een druk programma af. We zullen ook met het consulaat gesprekken voeren in de hoop om de administratieve lijdensweg wat te verkorten. Het duurde maanden eer de eerste lichting verpleegkundigen in Brugge geraakte. Ik hoop dat mijn reis ervoor kan zorgen dat er op termijn voldoende personeel is om de bejaarden in onze Brugse woon-zorgcentra te verzorgen.”

Lassers

“Samen met VOKA zal ik ook proberen om Indische arbeidskrachten voor andere knelpuntberoepen te rekruteren: lassers, technisch geschoolde arbeiders, zelfs ingenieurs.”