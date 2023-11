Oostkampse Katrien Vandamme staat voor uitdagingen als zorgdirecteur Nest in De Haan

Katrien Vandamme (46) ging recent aan de slag als zorgdirecteur bij Nest, het vroegere Huis aan Zee in De Haan. Het internaat nam vorig schooljaar een nieuwe start onder de vleugels van Scholengroep Impact en staat voor een aantal grote uitdagingen. “Maar ik voel bij al onze medewerkers een enorme drive om ervoor te gaan”, aldus de Oostkampse. De voorziening is ondertussen nog altijd dringend op zoek naar opvoeders.

Katrien Vandamme, zelf mama van twee, werkte dertien jaar als klinisch psychologe bij Pleegzorg West-Vlaanderen. “Ik had vanuit die job al wel wat ervaring met de complexe problematieken die hier spelen”, zegt ze. “De grote uitdaging waar we met Nest momenteel voor staan, is de transitie van het departement Onderwijs naar het departement Welzijn. Dat vraagt een heel andere omkadering, een andere manier van kijken naar je organisatie.”

Rekrutering

De onduidelijkheid rond de nieuwe prestatieregeling voor het personeel zorgde ook bij Nest voor een leegloop aan de start van het schooljaar. Vijf leefgroepen van het internaat konden daardoor nog altijd niet opstarten. “Daarom hebben we nu prioritair ingezet op rekrutering: onze jobbeurs in september leverde al zeven nieuwe opvoeders op. Maar het blijft zoeken naar de juiste profielen en wel op alle fronten.”

“Zo zoeken we behalve opvoeders ook nog een administratieve medewerker en een teamcoördinator, psychologen/orthopedagogen en maatschappelijk assistenten. Die transitie naar Welzijn mag dan wel mooi staan op papier, in de praktijk blijkt het een stuk ingewikkelder te zijn en brengt het heel wat uitdagingen met zich mee. Maar ik voel bij al onze medewerkers een enorme drive om er samen voor te gaan en van onze voorziening weer echt een warm nest te maken.”