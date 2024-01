Nog meer tijdelijke werkloosheid bij Daikin in Oostende

In de warmtepompfabriek van Daikin Europe in Oostende zullen de operatoren in het eerste kwartaal 18 dagen op tijdelijke werkloosheid gezet worden. Dat komt omdat de vraag naar warmtepompen voor woningen lager is dan verwacht, zegt het bedrijf.

De vraag naar residentiële warmtepompen steeg sterk in 2022, maar is sinds het voorjaar van 2023 aan het vertragen, zegt Daikin Europe. En er wordt in 2024 geen significante stijging verwacht. Het bedrijf wil nu “de productie beperken tot de nieuw voorspelde niveaus”. En dat kan door tijdelijke werkloosheid in te roepen: de fabrieksoperatoren zullen tussen januari en maart 18 dagen tijdelijk werkloos zijn.

Daikin Europa had in september 2023 al eens ingegrepen door de contracten van 500 tijdelijke werknemers in Oostende niet te verlengen, en door de operatoren al 12 dagen op tijdelijke werkloosheid te zetten.

Fabriek in Polen

Volgens Daikin is de vraag naar warmtepompen onder meer gedaald onder invloed van dalende gasprijzen, waardoor verwarming met fossiele brandstoffen weer aantrekkelijker is, het afbouwen van steun voor warmtepompen in verschillende landen, en de hoge inflatie en hoge rentevoeten waardoor bouwprojecten worden uitgesteld.

Daikin Europe, dat zijn hoofdzetel heeft in Oostende, bouwt in Polen een nieuwe warmtepompfabriek. Die fabriek, een investering van 300 miljoen euro, zou in de herfst van 2024 operationeel moeten zijn.