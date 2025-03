NMBS verkiest wellicht Spaanse constructeur boven Alstom Brugge voor bestelling van de eeuw

ABVV Metaal Brugge slaakt een noodkreet. Want NMBS verkiest hoogstwaarschijnlijk de Spaanse constructeur CAF boven Alstom Brugge voor de ‘bestelling van de eeuw’: een contract van 3,4 miljard euro voor honderden nieuwe treinstellen. De werkgelegenheid van 700 personeelsleden in de Brugse vestiging van deze treinbouwers is op termijn in gevaar.

“Binnen de site van Alstom Brugge sloeg het nieuws, dat we te horen kregen van de Brugse directie, in als een bom”, vertelt Christoph Flokman, hoofdafgevaardigde voor ABVV-metaal. “De beslissing dat CAF als voorkeursconstructeur werd aangeduid, is vooral ongeloofwaardig en ontgoochelend.”

Jobs

“We spelen tot slot van rekening, met de job van zo’n 2000 mensen, als we in Alstom België termen spreken. Want naast de 700 werknemers in Brugge gaat het om nog eens 1200 man in Charleroi. Alstom Brugge was ook beduidend beter in de prijszetting, maar dit is voor de NMBS waarschijnlijk niet zo belangrijk…..begrijpen wie kan!”

“We zijn dan ook enorm teleurgesteld in de Belgische politiek. Er wordt verwacht dat we met z’n allen langer werken, de langdurig zieken worden terug aan het werk gezet,… Waar zit de logica dan om een belangrijk NMBS project zomaar aan de Spaanse concurrentie te geven”, zegt gewestelijke ABVV-secretaris Henk Deprez.

Waterkans

Momenteel zit het dossier volgens Henk Deprez in een fase dat er alsnog een waterkans bestaat dan Alstom toch nog de bestelling binnenrijft: “Het gaat hier niet om de gunning van het contract, maar een tussenstap in het gunningsproces. Daarvoor is het belangrijk dat het huidig contract Dubbeldek M7 verder wordt afgewerkt, met de verwachte kwaliteit en op de vooropgesteld afgesproken planning.”

Het gemeenschappelijk vakbondsfront willen de regionale en Belgische politici wakker schudden. “Deze beslissing is een verkeerde keuze met betrekking tot de tewerkstelling in België, welke niet in lijn is met de doelstellingen van de regeringen! We refereren hierbij ook graag naar de collega’s van busbedrijf Van Hool en de onlangs gesloten Audi fabriek. België is blijkbaar het enige land in Europa dat dergelijke verkeerde beslissingen neemt!”, besluit Henk Deprez.