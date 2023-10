Nieuwe buurtwinkel Iqrah in Izegem met tal van Afrikaanse en Arabische specialiteiten: “Winkel genoemd naar mijn dochter”

De Roeselaarsestraat in Izegem heeft een nieuwe buurtwinkel. Op het huisnummer 1, naast coiffure Jeunesse, is Wahid Akhonzada (29) gestart met een voedingswinkel.

De man is uit Afghanistan afkomstig, maar bedient zich van een aardig woordje Nederlands. “Ik woon in Kuurne en was op zoek naar een plaats om een winkel te starten. Hier in Izegem is de concurrentie niet zo groot en de ligging van het pandis ideaal.” Het gaat op een dagwinkel die iedere dag om 8.30 uur opent en om 20 uur de deuren sluit. “Maandag is onze sluitingsdag, op zondag ben ik ook de hele dag open.” In de winkel is er een divers aanbod van Arabische, Afrikaanse en Belgische voedingsmerken. “Ik woon al 13 jaar in België en heb al de Belgische nationaliteit,” vertrouwt hij ons toe. “De winkel is vernoemd naar mijn dochter.”

Bakbananen

Wahid is zijn aanbod nog aan het uitbreiden. “Nu hebben we al een groot aanbod aan diepvriesproducten, (gekoelde) dranken, rijst, thee, specerijen,… Ook fruit en groenten bied ik aan. Uien en aardappelen, maar ook gewone bananen en bakbananen. We mikken daarmee op mensen die ook graag exotisch koken, maar iedereen is hier welkom”, zegt hij terwijl de deur letterlijk open staat.