Na ruim 50 jaar valt het doek over Machinebouw Quaeghebeur in Izegem: acht werknemers verliezen hun job

Het faillissement voor Machinebouw Quaeghebeur kon niet meer afgewend worden, sinds deze week liggen de activiteiten er stil. Acht werknemers verliezen hun job.

De firma Quaeghebeur werd ruim 50 jaar geleden opgericht door Eric Quaeghebeur, al snel werden de drie zonen in het verhaal betrokken en werd de dagelijkse leiding overgenomen door Rudy Quaeghebeur. In 1990 werd de huidige locatie in de Gapaardstraat in gebruik genomen, in 2002 werd ook nog een grote productiehal aangebouwd om aan de stijgende vraag te voldoen. De firma legde zich toe op draai- en freeswerk en machinebouw voor de metaalsector.

In 2017 nam Joris Celie familiebedrijf over, de gebouwen bleven in handen van de familie. Maar het was al een tijdje duidelijk dat de toekomst er niet florissant uit zag. “Na twee jaar verloren we met Bekaert Engineering onze grootste klant en daarna volgde corona waarna de omzet met 50 procent daalde. We hebben nog via de rechter bescherming tegen de schuldeisers gevraagd, maar sinds deze week liggen alle activiteiten stil”, zegt de zaakvoerder.

Er werken nog acht mensen, waarvan de meeste ook een grote anciënniteit hebben. “De zaakvoerder is altijd open geweest tegenover ons, maar de schuldenberg werd te groot”, zegt Virginie Dierkens, vakbondssecretaris bij ACV-CSC Metea. “Het is ook goed dat er nu duidelijkheid is voor de werknemers, donderdag zitten we met hen samen. De meesten zitten al tegen hun einde van hun carrière. De werkgever is hen wel altijd blijven betalen. Maar het faillissement bleek dus niet meer af te wenden. Op 10 juli werd het uitgesproken door de ondernemingsrechtbank.”