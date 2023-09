Mobiele units in Oostende voor jobs in horeca en industrie

Het Economisch Huis en de VDAB plaatsten twee units op het Sint-Petrus- en Paulusplein waar mensen terecht kunnen die interesse hebben in een job in de horeca of industrie.

“Er zijn in de provincie 700 openstaande vacatures in de horeca en 1.500 in de industrie. Voor Oostende gaat het om 108 jobs in de horeca en 48 in de industrie. Met deze units willen we mensen in contact brengen met die sectoren”, zegt schepen Charlotte Verkeyn (N-VA).

In beide trailers krijgt men uitleg en kunnen mensen zelf aan de slag met een lassimulator of 3D-printer. In de horeca-trailer zijn er leuke opdrachten om de vaardigheden te testen. Er zijn telkens begeleiders van de VDAB aanwezig.

De trailers zijn te bezoeken tot en met vrijdag 8 september, telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, behalve op vrijdagmiddag.