Minder mobielen centrale is op zoek naar vrijwilligers: “Je krijgt er veel sociale contacten voor terug”

LDC De Ploeg is actief op zoek naar chauffeurs om als vrijwilliger te rijden bij de minder mobielen centrale. Deze biedt vervoer aan voor mensen met een laag inkomen en beperkte mobiliteit. In 2022 deden 17 chauffeurs 1.497 ritten voor 114 gebruikers, waarmee ze een totaal van 29.900 kilometer haalden.

“Dit gaat voornamelijk over ouderen, personen met een handicap of andere kwetsbare personen van Lichtervelde”, legt Els Denolf uit, centrumleidster van LDC De Ploeg. “De ritten gebeuren zowel in de gemeente als naar andere steden. Senioren maken er ook gebruik van om langs te komen in het lokaal dienstencentrum of om te komen eten. Zo zorgen we ervoor dat mensen uit hun sociaal isolement gehaald worden en dit mede dankzij onze vrijwilligers. We zijn op zoek naar mensen die sociaal maar ook zorgzaam zijn, want je komt met veel verschillende personen in aanraking.”

Pensioen

Johan Renier (60) uit de Essestraat 48 werkt sinds kort als vrijwilliger. “Ik ben intussen zeven jaar met pensioen na gewerkt te hebben als ambtenaar in Brugge,” vertelt Johan. “Dat betekent dat ik heel veel vrije tijd heb en de verveling soms toeslaat. Vooral als mijn partner, Anje Watteny (52) aan het werken is.

“We halen hiermee mensen uit hun sociaal isolement”

Ik meldde me bij Els Denolf aan om te helpen in de cafetaria van de Ploeg, maar zij zei dat er meer vraag was naar chauffeurs. Intussen breng ik gemiddeld zes tot acht keer per week mensen naar hun afspraken. Naar artsenbezoek, de kinesist, de tandarts, het kapsalon. Daarnaast rij ik met het busje van de Ploeg, het busje dat gebruikt wordt om rolstoelpatiënten te vervoeren.”

Zelf kiezen

Als chauffeur kan je zelf kiezen wanneer en hoe dikwijls je uitrijdt. “Op woensdag rij ik niet, en ook niet in het weekend of tijdens de vakantiedagen van Anje. Ik ben ermee gestart met weinig verwachtingen. Het viel in het begin goed mee, maar ik doe het almaar liever en liever. Ik krijg er veel voldoening van en je voelt dat de mensen het appreciëren,” zegt Johan. “Met sommige krijg je een nauwere band. Om een voorbeeld te geven, elke vrijdag breng ik een dame naar haar kapster en daar drink ik dan een koffie tijdens het wachten en neem deel aan de gesprekken. Ik kan het iedereen die veel vrije tijd heeft en die vaak alleen zit aanraden, je krijgt er veel sociale contacten voor terug.”

Wie zich wil melden als vrijwilliger of meer informatie wenst, kan hiervoor terecht bij het Lokaal Dienstencentrum De Ploeg, 051 70 84 76, info@ocmwlichtervelde.be.