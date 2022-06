Metaalfabriek 247TailorSteel opent nieuwe vestiging in Hooglede

247TailorSteel heeft de opening van zijn eerste fabriek in België, namelijk in Hooglede aangekondigd. “Deze stap draagt bij aan onze groeiambitie, versterkt onze positie in de markt en brengt meer mogelijkheden voor onze klanten in België en Noord-Frankrijk”, zegt Carl Berlo, ceo van het bedrijf.

Minder dan een jaar geleden kondigde 247TailorSteel de bouw van zijn vierde fabriek in Zuid-Duitsland aan. Naar verwachting is deze vestiging in september 2022 volledig operationeel. Vandaag maakte het bedrijf bekend ook in Hooglede te gaan bouwen. Deze eerste Belgische productiefaciliteit wordt de vijfde vestiging van 247TailorSteel. In Hooglede zal in de tweede helft van 2022 een start worden gemaakt met de bouw van deze nieuwe locatie.

“We willen de toonaangevende fabrikant van op maat gesneden metalen platen, buizen en plooidelen in Europa worden. Ons doel is om onze klanten 24 uur per dag, 7 dagen per week de mogelijkheid te bieden om op maat gesneden metalen platen, buizen en plooidelen online te bestellen. Als marktleider in Nederland zetten we nu een belangrijke stap om onze positie ook op de Belgische markt te versterken. Door deze stap versterken we onze lokale aanwezigheid en komt ons doel om klanten binnen een straal van 200 kilometer te bedienen steeds dichterbij”, aldus Berlo.

Volledig eigen machinepark

De bouw van de fabriek in Hooglede zal in het najaar van 2022 van start gaan en de vestiging zal naar verwachting in het najaar van 2023 volledig in gebruik zijn. De fabriek beslaat 17.000 vierkante meter op een terrein van ruim 30.000 vierkante meter en zal uiteindelijk aan 250 medewerkers werk bieden. 247TailorSteel gebruikt een volledig eigen machinepark. Gefaseerd zullen in Hooglede twaalf lasersnijmachines, tien buislasers en twaalf kantbanken worden geïnstalleerd.

De ambitie achter deze uitbreiding is het marktaandeel en de productiecapaciteit voor de klanten in België en Noord-Frankrijk te verhogen. “Dankzij de opening van deze nieuwe locatie kunnen wij onze Belgische en Franse klanten nog meer gemak bieden en onze producten van hoge kwaliteit nog sneller leveren”, vertelt Berlo. “Dankzij ons online portaal Sophia® kunnen klanten 24 uur per dag, 7 dagen per week online hun bestellingen plaatsen, in één minuut een offerte ontvangen en hun product binnen 48 uur geleverd krijgen.”