Menen organiseert JobHop in het kader van activeringsbeleid

Op donderdag 25 mei organiseerde dienst ‘Activering van het Sociaal Huis’ een tweede JobHop in zaal Park Ter Walle in Menen. Samen met heel wat partners en werkgevers uit de regio zetten zij hun schouders onder deze jobbeurs.

“Onze inspanningen inzake activering werkte wonderwel verleden jaar, dus was het overduidelijk dat we dit succesverhaal met een tweede editie gingen opstarten”, zegt schepen van sociale zaken Angelique Declercq. Deze gratis jobbeurs in Menen was toegankelijk voor iedereen, zowel werkzoekenden, (job)studenten, mensen die een opleiding willen volgen, jongeren (16+), technisch geschoolden, administratieve profielen… Alsook werkenden waren die dag meer dan welkom.

“Wanneer je werkzoekend bent, is het niet altijd gemakkelijk om veel werkgevers tegelijk te contacteren. Een jobbeurs is daarvoor dé oplossing bij uitstek. Daarnaast zijn er ook heel wat organisaties aanwezig die de bezoekers sollicitatietips geven, een cv helpen opmaken, noem maar op. Zelf mensen die nog geen cv hebben konden bij ons terecht voor hulp, tips en tricks.”, weet Angelique.

Er waren verschillende lokale bedrijven aanwezig, interimkantoren, dienstenchequekantoren en allerlei jobcoaches die alles op alles zetten om werkzoekenden de weg te wijzen naar de job van hun leven. Dit evenement werd bedacht door ‘Dienst Activering’ in samenwerking met de Jeugddienst Menen, SBS Skill BuilderS, WINN, VZW Mentor VDAB Menen, Travi. “Het Sociaal huis in Menen streeft naar een zo hoog mogelijke graad van activering in hun begeleidingen. Werk leidt mensen uit armoede en biedt economische onafhankelijkheid. Werk geeft ook een bepaalde sociale status, biedt sociale contacten, een zinvolle tijdsbesteding en persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden. Onze trajectbegeleiders bij Activering zetten daarom dagelijks vol in op opleidingstrajecten, taalopleidingen, welzijnstrajecten, voor- en nazorgtrajecten, activeringstrajecten en zelfs op trajecten voor studenten. We begeleiden zo jaarlijks vele honderden cliënten op weg”, vertelt Angelique.

25 aanwezige bedrijven hielpen de hele dag een 100tal werkzoekenden en/of mensen met vragen en interesses omtrent een job. Dit waren onder andere, Interimkantoren, dienstencheques kantoren, bedrijven, infostanden over werk en opleiding en veel gratis workshops. “Dit zijn allemaal lokale bedrijven die we heel zorgvuldig hebben uitgekozen. Ik ben zeer fier op ons team. Ik kan trots zeggen dat we fantastische mensen hebben met topideeën”, besluit Angelique. (NV)