Meer dan 100 aanwezigen op eerste jobdag nieuwe gevangenis Ieper

Meer dan 100 mensen kwamen zaterdag naar de eerste jobdag in de vernieuwde en uitgebreide gevangenis van Ieper. “De cellen zijn heel mooi ingericht”, zegt een aanwezige die solliciteert voor de functie van detentiebegeleider en veiligheidsassistent.

“Ik werkte hier acht jaar voor de sluiting en merk nu een heel groot verschil”, zegt Bruno Debode, attaché directeur van de Ieperse gevangenis. “We hebben de cellen gerenoveerd op de eerste en tweede verdieping, en een nieuwe vleugel gebouwd. Het oudste gedeelte dat na de Eerste Wereldoorlog werd heropgebouwd in 1924, is grootschalig gerenoveerd. Het nieuwe gedeelte was vroeger een gelijkvloers uit de jaren 1970, maar dat was helemaal uitgeleefd. Dat werd met de grond gelijk gemaakt en er zijn drie nieuwe verdiepingen op gekomen.”

Mooi zicht

Op de bovenste verdieping kan boven de gevangenismuur gekeken worden. “Aan de goede kant zijn de mooie torens van Ieper te zien. Jammer dat onze bureaus daar niet komen (lacht), want het is een heel mooi zicht. Ik kan de buurtbewoners wel geruststellen: gedetineerden zullen nergens dichte inkijk hebben. Het is goed dat gedetineerden wat zicht hebben op de buitenwereld, vroeger zaten ze gewoon op een muur te kijken.”

Mindervaliden

De capaciteit zal meer dan verdubbelen. “Vroeger hadden we 55 cellen, die we ombouwden tot duocellen om plaats te creëren voor 110 gedetineerden. Nu voorzien we tegelijk meer monocellen én een uitbreiding van de capaciteit tot 170 gedetineerden. De nieuwe cellen beschikken over een afgeschermd toilet en de meeste cellen hebben eigen douches. Dat was er vroeger niet en betekent een grote meerwaarde voor het comfort. Voortaan zijn er ook cellen voor mindervaliden.”

Selectieprocedure

De jobdag blijkt een succes. “We hadden gerekend op een 75-tal deelnemers, maar zitten boven de 100. Het gaat niet om mensen die zomaar eens komen kijken, want velen schreven zich al in voor de selectieprocedure.”

Ook Kevin Schacht (34) uit Geluwe is dat van plan. “Ik ga solliciteren, want ik ben zeer positief na de rondleiding en uitleg die ik kreeg. De cellen zijn heel mooi ingericht. Ik kwam hier met een open geest en ben aangenaam verrast.”

Bewakend kader

“We zoeken 25 detentiebegeleiders en 25 veiligheidsassistenten”, duidt Bea Schmidts, inrichtingshoofd van de gevangenis. “Hier zullen straks 109 personeelsleden werken uit het bewakend kader. Daarnaast gaan nog 12 administratieve krachten, 3 directieleden, 6 mensen van de psychosociale dienst, verpleegkundigen en ander personeel aan de slag. Op deze jobdag zijn we blij over de opkomst. Het stemt ons hoopvol om aan een goede equipe te raken voor de heropening van deze gevangenis. Voldoende mensen vinden voor een job in het bewakend kader is niet altijd makkelijk. Naast voldoende uitleg gaven we de kans om te spreken met ervaren collega’s.”

Tweede jobdag

“Ook voor de tweede jobdag op 18 november lijken we boven de 100 mensen te gaan. Dit is nochtans een knelpuntberoep, in die zin dat we concurreren met andere veiligheidsberoepen zoals de douane en politie. We hopen mensen te overtuigen om bij ons te komen”, besluit Debode.

Begin volgend jaar verhuizen de eerste gedetineerden naar de gevangenis. (TP)