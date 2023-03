Luchthaven Oostende zoekt meer dan vijftig nieuwe werknemers op jobdag

De luchthaven van Oostende organiseert op donderdag 16 maart voor de tweede keer een jobdag. Vijftien bedrijven die actief zijn op de luchthaven stellen dan hun bedrijf voor. In totaal worden meer dan vijftig nieuwe werknemers gezocht.

In samenwerking met het Economisch Huis van de stad Oostende en de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB vindt de jobdag op 16 maart plaats in de vertrekhal van de luchthaven. Vijftien bedrijven die actief zijn op de luchthaven, zoeken personeel. “Er is voor elke achtergrond en elk opleidingsniveau wel een job te vinden. Zo kan je komen solliciteren voor een job als platform- en bagagemedewerker, beveiligingsagent, ingenieur, horecamedewerker, administratief medewerker en nog vele andere functies”, zegt CEO Eric Dumas.

“We merken dat veel mensen niet weten welke jobmogelijkheden er allemaal zijn op een luchthaven. Tijdens onze jobdag geven we daar graag meer info over en hopen we zo veel mogelijk werkzoekenden te kunnen matchen met de openstaande vacatures bij de bedrijven op de luchthaven.”

De jobdag vindt plaats van 14 tot 17 uur in de vertrekhal van de Luchthaven Oostende-Brugge.