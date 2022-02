Luchthaven Oostende-Brugge organiseert jobdag op dinsdag 8 maart: Meer dan 40 openstaande vacatures

De coronacrisis heeft er in de hele luchtvaartsector zwaar op ingehakt. Maar stilaan is er beterschap, en dat merkt de luchthaven ook aan het aantal openstaande vacatures bij de bedrijven die op de luchthaven actief zijn. Daarom organiseert Luchthaven Oostende-Brugge op 8 maart een jobdag in samenwerking met de VDAB en het Economisch Huis Oostende.

Op dinsdag 8 maart zet Luchthaven Oostende-Brugge haar deuren open voor alle werkzoekenden. In samenwerking met het Economisch Huis en de VDAB vindt die dag een jobdag plaats in de vertrekhal van de luchthaven.

Zes bedrijven die actief zijn op de luchthaven én die personeel zoeken, zullen zich er voorstellen. In totaal moeten meer dan 40 vacatures ingevuld worden. Er is voor elke achtergrond en elk opleidingsniveau wel een job te vinden: van afhandelaar of cabin crew tot veiligheidsagent, sales agent, vliegtuigbevoorrader of all round luchthavenarbeider.

“Met deze jobdag hopen we zo veel mogelijk werkzoekenden te kunnen matchen met de openstaande jobs op en rond de luchthaven”, zegt Commercieel Directeur Ann Vanpraet.

De jobdag vindt plaats op dinsdag 8 maart van 14 tot 16 uur in de vertrekhal van Luchthaven Oostende-Brugge. Bezoekers kunnen tijdens het jobevent gratis parkeren op P1 en P2 op onze luchthaven. Ook deelnemen aan het jobevent zelf is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven. Meer info over de vacatures en inschrijven via www.luchthaven-oostendebrugge.com/jobdag.

Deelnemende bedrijven:

– Flightwatch – Cargo Aviation Services

– Aviapartner – Afhandelaar

– Bcube – Afhandelaar

– Securitas – Beveiligingsbedrijf

– TNA-Services – Brandstofbevoorrading

– TUI Oostende – Luchtvaartmaatschappij

– Luchthaven Oostende-Brugge