Lokaal bestuur versterkt dienstverlening met 175 vakantiejobs voor studenten

Dit jaar krijgen bijna 175 studenten de kans om in juli en augustus een job uit te oefenen bij het lokaal bestuur Bredene. “Ze komen er tijdens de drukke zomermaanden de dienstverlening versterken. Nagenoeg alle functies zijn ondertussen ingevuld”, aldus schepen van Personeel Kristof Vermeire (CD&V). “Met de tewerkstelling van de jongeren investeren we zo’n 330.000 euro in onze dienstverlening”, geeft Kristof Vermeire aan. “De meeste jongeren worden op het strand (68 redders en zes aan de EHBO-posten) ingezet, maar ook in de buitenschoolse kinderopvang (34) is het tijdens de zomermaanden drukker dan anders en zijn er extra handen nodig.” Verder voorziet Bredene ook jobstudenten in de bibliotheek, jeugddienst, de schoonmaak-, technische- en sportdienst, op het milieu- en recyclagepark, bij de dienst toerisme en voor het onthaal van het gemeentehuis en de woon-zorgcampus. “Er worden daarnaast tien jobstudenten aangesteld binnen de verzorging in het woon-zorgcentrum. We zorgen er met de aanstelling van jobstudenten ook voor dat ons regulier personeel kan genieten van wat vakantie tijdens de zomermaanden”, gaat Vermeire verder. Bredene investeert volgens de schepen doorheen het jaar al heel veel in de netheid van het openbaar domein. “Maar tijdens de zomermaanden is er in Bredene veel meer volk en dat zorgt ervoor dat extra mensen nodig zijn om het strand en de duinen maar ook de straten en parken netjes te houden. Het milieuteam, dat hier mee moet voor instaan, bestaat volledig uit 16-jarige Bredenaars. Dit jaar telt het team 32 jongeren.” (foto MM)