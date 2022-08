Leen Vandeweege volgt Frank Morbee op als directeur bij Besox in Knokke-heist

Na een carrière van meer dan veertig jaar zet Frank Morbee een stapje opzij als directeur bij Besox. Onder zijn vleugels en met behulp van zijn zoon Christophe groeide het sociaal secretariaat met hoofdzetel in Knokke-Heist uit tot een gevestigde waarde in België. Leen Vandeweege, die al zes jaar als juriste actief is, neemt de fakkel over. In oktober opent Besox een zevende kantoor in het Skyline Park in Roeselare.

Geïnspireerd door zijn vader Sylvain richtte Frank Morbee in 1999 het sociaal secretariaat Besox op. Naast personeelszaken en ondersteuning op hr-vlak biedt dit kantoor ook verzekeringen en financieel advies aan.

Kleinschalig

“Als sociaal secretariaat willen we werkgevers een totaalpakket aan diensten aanbieden. We kiezen doelbewust voor kleinschaligheid om een gepersonaliseerde service te kunnen leveren, volledig aangepast aan het bedrijf en de workflow binnen het bedrijf. Dat combineren we met een handig online platform waarmee werkgevers ook snel en eenvoudig hun personeelszaken op orde kunnen brengen”, stelt CEO Christophe Morbee.

De laatste jaren ging het Besox voor de wind. Tijdens het coronajaar 2021 kon het zelfs een omzetgroei van 25 procentnoteren. “Dat was zeker niet vanzelfsprekend, want ook bij ons viel er veel personeel uit en hadden klanten veel vragen, onder meer over ‘the new way of working’”, bekent Christophe Morbee.

“Maar ondanks alles hebben we die periode toch vrij goed doorstaan. Dat is vooral te danken aan de jarenlang opgebouwde expertise van onze mensen. We zijn het afgelopen jaar ook in hen en onze organisatiecultuur blijven investeren. Immers, wie zich goed voelt in zijn werkomgeving, straalt dat ook uit naar de klanten.”

Werkcultuur

Een goede werkcultuur verder uitbouwen is voor Leen Vandeweege een van de prioriteiten nu ze in de voetsporen van Frank treedt: “Als organisatie kan je enkel groeien als de interne werking op punt staat. Daarom wil ik de komende jaren een structuur uitwerken die de efficiëntie van onze organisatie ten goede komt, rekening houdend met het welzijn van de collega’s.”

“Niet alleen moet hun job inhoudelijk interessant zijn, ze moeten die ook in zo’n optimaal mogelijke omstandigheden kunnen uitvoeren”, stelt Leen duidelijk.

Visserij

Naast de interne werking zal Leen ook de klanten van Frank uit de visserijsector verder opvolgen. “Deze sector lag Frank nauw aan het hart. Terecht ook, want Besox is het enige sociaal secretariaat in België dat voor deze sector de lonen mag berekenen en verwerken.”

“Doorheen de jaren hebben we hierin een specifieke expertise opgebouwd. Dat is ook nodig, want binnen deze sector gelden specifieke regels. Met eenzelfde passie dat Frank voor de dag legde, zal ook ik elk dossier opvolgen.”

Nieuw kantoor

Met Leen aan het hoofd wil Besox nog harder aan zijn verdere groei werken: “We hebben een aanpak die duidelijk gesmaakt wordt en waarmee we de markt nu verder willen veroveren. Daarbij kiezen we er resoluut voor om dichtbij onze klanten te staan en daarom zullen we ook in oktober een zevende kantoor in het Skyline Park in Roeselare openen.”

“Van hieruit zullen we nog sneller kunnen inspelen op de wensen van onze klanten uit de regio en verstevigen we onze positie in West-Vlaanderen. Tegelijk kijken we ook al naar andere provincies om ons kantorennetwerk uit te breiden”, besluit Christophe Morbee.