Langdurig werkzoekende aan de slag bij Zora Robotics met subsidie stad

Oostende heeft sinds enkele maanden een subsidiereglement om meer langdurig werkzoekenden naar een job te leiden. Het bedrijf Zora Robotics heeft nu met deze subsidie een langdurig werkzoekende aan het werk gezet.

Er zijn heel wat openstaande vacatures in Oostende en omgeving. Het stadsbestuur werkte daarom een subsidiereglement uit om financiële ondersteuning te bieden en zo langdurig werklozen aan de slag te krijgen. De bedrijven krijgen ook de nodige begeleiding bij de aanwerving. Het gaat om mensen die langer dan twee jaar werkzoekend zijn.

“We willen de Oostendse bedrijven ondersteunen om langdurig werkzoekenden aan het werk te krijgen”, zegt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn (N–VA). “Met het oog op een verhoogde tewerkstelling van werkzoekenden uit de kansengroepen is daarom deze subsidieregeling in het leven geroepen. Er blijft krapte op de arbeidsmarkt, maar met deze ondersteuning raken toch al wat vacatures ingevuld en zetten we meer Oostendse werkzoekenden duurzaam aan het werk.”

IT-programmeur

Zora Robotics bracht in 2015 de robot Zora op de markt, een van de eerste robots die ingezet wordt in de zorgsector. Zora wordt onder meer ingezet voor de activering van ouderen in de woonzorgcentra en op scholen voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Zora Robotics is het eerste Oostendse bedrijf dat intekende op de subsidie van de stad. De langdurig werkzoekende kon er aan de slag en werkt er als volwaardig IT-programmeur.

Alle bedrijven en kleine zelfstandigen komen in aanmerking voor de subsidie. Werkgevers die een langdurig werkloze een arbeidsplaats aanbieden, kunnen een subsidie van 2.125 euro krijgen per aangeworven werknemer. Bovendien is er een uitgebreide begeleiding om de aanwerving en indiensttreding zo vlot mogelijk te laten verlopen. Info via economie@oostende.be.