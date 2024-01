Krapte op de arbeidsmarkt daalt het sterkst in West-Vlaanderen: bijna 17% minder vacatures dan in 2022

Tussen begin januari en eind december 2023 kwamen er bij de VDAB 56.246 West-Vlaamse vacatures binnen. Dat zijn er 16,7 procent minder dan in 2022, daarmee tekenen we de sterkste daling in heel Vlaanderen op.

Vooral in de arrondissementen Kortrijk en Tielt werden er opvallend minder werkkrachten gezocht. De afgelopen twaalf maanden werden daar een kwart minder vacatures uitgestuurd dan in 2022 binnen dezelfde periode. In het arrondissement Diksmuide zochten bedrijven dan weer 5 procent meer personeel dan het jaar ervoor. (lees verder onder de grafiek)

Zoomen we in op het aantal vacatures dat via gespecialiseerde kantoren de VDAB bereikt heeft de voorbije 12 maanden, dan zien we dat de West-Vlaamse uitzendopdrachten met een vijfde zijn gedaald, en de vacatures via wervings- en selectiekantoren met 27 procent zijn gestegen.

“De daling is overal merkbaar. In 2021 is het aantal vacatures sterk beginnen stijgen in de naweeën van de coronapandemie tot een ongekende hoogte, nu is de situatie weer wat aan het stabiliseren tot een pre-coronaniveau. Daarnaast beginnen bedrijven in te zien dat retentie en upskilling minstens even belangrijk zijn geworden. Opleiden is immers nog steeds het nieuwe rekruteren”, meent VDAB-arbeidsmarktexperte Ann Perrett.

Schoonmakers gezocht

Natuurlijk raken niet alle functies even snel ingevuld. Degene die overblijven, worden telkens meegenomen naar de volgende maand. In maart 2023 werd het hoogst aantal openstaande vacatures geregistreerd, 14.256 in totaal. Vooral de vacatures voor schoonmakers (bij mensen thuis), tuinbouwmedewerkers, verpleegkundigen en leerkrachten in het secundair onderwijs blijven het langst openstaan.

Dit alles heeft een invloed op de spanningsindicator, de tool die de krapte op de arbeidsmarkt meet. Hoe hoger het cijfer, hoe vlotter bedrijven de gepaste werkkrachten vinden. De indicator steeg van 1,12 naar 1,78 tussen december 2022 en december 2023. Dat is de laagste laagste spanningsindicator van alle Vlaamse provincies.