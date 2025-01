KIJK – Ludieke campagne ‘Het West-bewaarde geheim’ wil dat de Westhoek meer arbeidskrachten aantrekt: “Vaak geen enkele kandidaat voor een functie”

Met de campagne ‘Het West-bewaarde geheim’ worden de voordelen van werken in de Westhoek in de kijker gezet. DVV werkt daarvoor samen met allerlei gemeenten, bedrijven en VOKA.

“Maar vertel het vooral niet verder!” Ondanks de centrale quote in de ludieke campagne moet net het omgekeerde bewerkstelligd worden. Met de campagne ‘Het West-bewaarde geheim’ willen DVV, VOKA en verschillende bedrijven en gemeente de voordelen van het werken in de Westhoek aantrekkelijker maken. De regio zit immers met een nijpend arbeidstekort. (lees verder onder de video)



De krapte op de arbeidsmarkt is geen nieuw fenomeen, maar in de Westhoek is de situatie uitzonderlijk zorgwekkend, zelfs voor de internationale bedrijven die de regio heeft. “Bij Voka gebruiken we de term spanning op de arbeidsmarkt om de verhouding tussen werkzoekenden en openstaande vacatures te meten”, legt Tom Vermeersch van VOKA uit. “In Vlaanderen ligt dit cijfer gemiddeld op 2,7 à 3, wat betekent dat er ongeveer 3 kandidaten beschikbaar zijn per vacature. In West-Vlaanderen zakt dit naar 2 kandidaten per vacature, terwijl de situatie in Westhoek, en meer bepaald in het arrondissement Diksmuide bijzonder nijpend is met minder dan 1 kandidaat per vacature. Dit betekent dat er vaak geen enkele kandidaat is voor een openstaande functie. Zelfs met de beste HR-inspanningen blijft het extreem moeilijk om geschikte profielen te vinden.”

Van PepsiCo tot Picanol

De vooruitzichten zijn alarmerend. Door de vergrijzing stromen meer mensen uit de arbeidsmarkt dan er nieuwe instromen, wat de krapte alleen maar verder zal doen toenemen. Daarnaast trekt de groeiende bedrijvigheid in het aanpalende Noord-Frankrijk veel arbeidskrachten aan die eerder als grensarbeiders de grens overstaken om in de Westhoek te werken, maar nu dichter bij huis blijven.

Initiatiefnemer voor de campagne Dienstverlenende Vereniging Westhoek, in opdracht van de gemeenten uit de Westhoek, krijgt hierbij ondersteuning van het Vlaams Netwerk van Ondernemingen (VOKA) en 8 toonaangevende bedrijven uit de regio: Aviko, Bellewaerde, PepsiCo Veurne, Bouwbedrijf Furnibo NV, Valcke Prefab Beton, DUCO Ventilation & Sun Control, e-BO Enterprises en Picanol Group.

Samen vertegenwoordigen deze bedrijven meer dan 180 openstaande vacatures, met een bijzonder grote vraag naar ingenieurs, technische profielen, IT’ers en arbeiders. “Elke vacature invullen is tegenwoordig een strijd,” klinkt het bij de bedrijven. “Het tekort aan kandidaten raakt álle functies.”