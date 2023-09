KEI zoekt versterking via event ‘Job in Beweging’

Ondanks het nijpende tekort op de arbeidsmarkt en een ongeziene strijd voor talent, slaagde het Koningin Elisabeth Instituut (KEI) er de laatste jaren altijd in om openstaande vacatures in te vullen. Wegens stijgend succes en professionalisering van de ambulante werking én twee collega’s met zwangerschapsverlof, zoekt het KEI versterking voor het kineteam. Geïnteresseerden zijn welkom op het Jobevent Kine op 7 september.

Met dit unieke event wil het revalidatieziekenhuis de brug slaan tussen potentiële kandidaten en het werkveld door een breder zicht te geven op de organisatie, de job, het team… Dit alles wordt gekoppeld aan een inhoudelijk onderdeel: het XR Lab.

“Nieuw talent vinden, is geen sinecure”, zegt hr-medewerker Arne Deblauwe. “Stagiairs kiezen voor een aanvullende opleiding of een job dichter bij huis en meer ervaren kinesitherapeuten kiezen voor een eigen praktijk… Om onze zoektocht naar vier kinesitherapeuten (twee contracten van onbepaalde duur en twee vervangingscontracten) kracht bij te zetten en duidelijk te maken wat het KEI als werkgever te bieden heeft, organiseren we Job… in Beweging?.”

Demo’s in therapiezaal

“Geïnteresseerde kinesisten kunnen kennismaken met verschillende therapieën, een blik werpen op en demo’s krijgen in een therapiezaal vol state-of-the-arttoestellen en potentiële collega’s bevragen over de dagelijkse werking, jobinhoud, teamspirit én toekomstplannen. Steve, als meest recente aanwinst van het team, deelt graag zijn eerste ervaringen in het KEI. Als kers op de taart zorgt Lode Sabbe voor boeiende inhoudelijke input. Hij is verbonden aan het HITlab- en XREHAB-team van UZ Gent en komt vertellen over de mogelijkheden van XR (extended reality) in revalidatie.” (MVO)

Donderdag 7 september van 17.30 uur tot 19 uur, lezing Lode Sabbe om 19 uur, KEI, Dewittelaan 1, Oostduinkerke. Info: www.kei.be – info@kei.be