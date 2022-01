Jongeren proeven van job als politieagent

Twintig jongeren uit de regio Middelkerke konden afgelopen weekend deelnemen aan een oefenmoment om zich voor te bereiden op de selectieproeven om de job van politieagent uit te oefenen.

Opvallend was dat ook heel wat meisjes zich geroepen voelen om bij de politie te werken. Het oefenmoment vond plaats in de sporthal De Branding in Middelkerke, in het kader van het nieuwe rekruteringsbeleid van politiezone Middelkerke.

“Wij hebben een aantal vacatures en in tegensteling met vroeger staan de politiezones nu zelf in voor de aanwerving van nieuwe agenten”, zegt commissaris Kris Daels. Hij volgde samen met burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) en Tessa Van Crugten (diensthoofd lokaal informatie kruispunt) de sportproef op de voet.

“Deze proef is een ideale voorbereiding op de selectieproef en op die manier kunnen de kandidaten zelf al een beetje proeven van wat hen te wachten staat en of ze er al klaar voor zijn. Ik vind de huidige proef eigenlijk onvoldoende, de proeven waren vroeger veel zwaarder. Er komt nog meer bij kijken dan de sportproef, maar het is natuurlijk wel zo dat de mensen die ons korps vervoegen over een goeie conditie moeten beschikken. Een agent moet ook een sterke persoonlijkheid zijn.”

Opvallend, naast de 20 kandidaten nam ook wijkinspecteur Rudy Vanhove deel aan de proeven. Hij is er 60 en gaat volgend jaar met pensioen en slaagde eveneens in de sportproef, over een goeie conditie gesproken.

Na de sportproef in de sporthal werd naar de brandweerkazerne getrokken waar de kandidaten kennis konden maken met het wagenpark van de politie Middelkerke. Het volledige relaas lees je vrijdag in De Zeewacht.

