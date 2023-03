Jobhappening keert terug: studenten vinden de job van hun leven in Kortrijk Xpo

Op 23 maart, van 13 tot 17 uur, organiseert Stad Kortrijk samen met Howest, Vives, UGent campus Kortrijk en KU Leuven campus Kulak Kortrijk de zesde editie van de Jobhappening in Kortrijk Xpo.

Dit jaar biedt de Jobhappening studenten de uitgelezen kans om in contact te komen met potentiële werkgevers door middel van speeddating met werkgevers en openstaande vacatures te bekijken. Er staan ook verschillende workshops op het programma en studenten kunnen hun cv laten screenen, waarbij ze tal van tips en tricks zullen krijgen. De VDAB zal aanwezig zijn om studenten te informeren over wat ze het beste kunnen doen als ze bijna afstuderen. Daarnaast zal Elekti studenten helpen om een baan te vinden die bij hun persoonlijkheid, competenties en vaardigheden past. ThinkEdge geeft een workshop over hoe je een succesvolle sollicitatie kunt doen.

Pitch Night

Naast de zoektocht naar werk, worden ook studenten die verder willen studeren en ondernemerszin hebben, bediend. Aan het einde van de dag zal er een Pitch Night van Start@K zijn, waar studenten hun ambitieuze ideeën live voor een jury kunnen pitchen. De vier hoger onderwijsinstellingen zullen zelf ook aanwezig zijn op een stand om studenten te informeren over verdere studiemogelijkheden.

“We zijn verheugd om dit jaar opnieuw de Jobhappening te kunnen organiseren. Dankzij de goede samenwerking met de vier hoger onderwijsinstellingen kunnen we van de Jobhappening een terugkerend succes maken. We willen studenten niet alleen in contact brengen met potentiële werkgevers, maar ook hun ondernemerszin stimuleren door hen in contact te brengen met Start@K.”

Duwtje in de rug

Kelly Detavernier, schepen van onderwijs “De Jobhappening is het ideale netwerkevent om onze studenten en de ondernemers van morgen in contact te brengen met verschillende bedrijven. Wie weet, zit hun potentiële werkgever wel tussen de 230 deelnemende bedrijven uit Kortrijk en omstreken. Als stad Kortrijk, en als schepen van Economie in het bijzonder, geven we onze studenten graag een duwtje in de rug. We gaan dit blijven doen, blijf dromen, blijf proberen! “

Lees meer ophttps://jobhappeningkortrijk.be