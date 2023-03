Jobbeurs van Jobat in Xpo Kortrijk is succes

Jobat organiseerde de jobbeurs 2023 in Xpo Kortrijk. Wie een job zoekt/zocht kan/kon er terecht bij een pak bedrijven uit diverse sectoren: van Sunparks Bellewaerde en VDAB tot Aldi en aardappelverwerkend bedrijf Agristo. “Er zijn ruim 500 inschrijvingen”, zegt Karen Bulterys als Event Marketeer van Jobat.

Jobat contacteerde enkele standhouders – van supermarktketen tot pretpark – en vroeg waarom zo’n deelname belangrijk is voor hen én voor de kandidaten. “Op deze beurs zijn meer dan duizend beschikbare jobs te ontdekken. Denk hierbij aan jobs in de administratie, verkoop, klantendiensten en financiën. Maar ook in engineering, communicatie, Human Resources, zorg, logistiek en bouw”, duidt Karen Bulterys. “Jobat geeft met plezier alle info. Iedereen is aanspreekbaar bij ons. Je kan er bij tientallen bedrijven uit diverse sectoren hun aanbod bekijken van jobs. Er zijn stands waar carrièreadvies wordt gegeven op maat, hoe je een motivatiebrief opstelt en hoe je jouw eerste stappen moet zetten op de arbeidsmarkt. Verder zijn er x-aantal workshops waar je de kneepjes van het vak leert kennen. Je kan zelfs een CV-pasfoto laten maken door een professionele fotograaf en meteen een update maken van je CV via een Jobat profiel.”

R.E.I.S.-traject

Ingrid De Cooman. © (Foto TD)

Er is ook een stand voor carrièreadvies waar Ingrid De Cooman gepersonaliseerd advies geeft. “Via bepaalde vragen en technieken zoek ik samen met de kandidaat uit welke job past bij hun profiel en of het tijd is voor een carrièreswitch. Ik zoek ook uit hoe ze het best hun Cv kunnen opstellen”, vertelt Ingrid De Coeman die een jarenlange ervaring heeft in loopbaanadvies. “Mijn bedoeling is de kandidaten een goed gevoel te geven en het beste wat in hen zit naar boven te halen. Ook tevredenheid en werkplezier moet aan bod komen. De kandidaten moeten soms zichzelf terugvinden en daar help ik bij tijdens het gesprek met gerichte vragen. Motivatie en zelfvertrouwen zijn belangrijke punten. Meestal komen de kandidaten los en kunnen ze hun wensen en verwachtingen formuleren via het kortte traject wat ik R.E.I.S.-traject noem: Realiteit en Richting, Energie, Identiteit en Samenwerking. Op de antwoorden geef ik punten en kan zo zien waar bijgestuurd kan worden.”

Vlnr. Jérémy Jilamen, Liam Van Kerckhove, Thomas Vanderheeren en Sander Prevost. © (Foto TD)

De derdejaarsstudenten Industrieel Ontwerper en Industrieel ingenieur Jérémy, Liam, Thomas en Sander tekenden ook present. “We zijn nu al op zoek naar jobmogelijkheden volgend jaar. Je leert hier veel bij hoe je een interview moet doen, want de eerste indruk moet meteen de goede zijn”, aldus de studenten. “We leerden dat je aandacht moet hebben voor je verbale communicatie wat je zegt dus, stemgeluid en toon. De adviseur zei ons dat je meer zegt dan je denkt. Alles zit wel in je hoofd, maar er is ook stress. Ook lichaamstaal is belangrijk, dat telt voor meer dan 55 procent bij een sollicitatiegesprek.”

Agristo

Louise Heylen en Emily Gorgon. © (Foto TD)

Het aardappelverwerkend bedrijf Agristo uit Harelbeke/Wielsbeke neemt voor de tweede keer deel aan de jobbeurs. “Vorige keer was het in Brugge, maar hier in Kortrijk zitten we dichter bij de regio van ons hoofdbedrijf. We hebben nu 1.200 werknemers maar gaan uitbreiden. Er zijn een heel pak vacatures, het gaat om al onze vestigingen”, aldus Louise Heylen. “We geven tekst en uitleg bij elke vacature, iedereen is welkom.”