Jobbeurs van Economisch Huis Oostende helpt 3.800 vacatures invullen

In Oostende zijn bijna 3.800 openstaande vacatures. Om die vacatures in te vullen, organiseerde jobevents.be in samenwerking met het Economisch Huis Oostende en VDAB op 19 mei een jobbeurs in de Diaz Arena. 46 bedrijven ontvingen geïnteresseerde kandidaten.

Er zijn heel wat bedrijven in Oostende en omgeving die niet gemakkelijk de juiste mensen vinden voor hun openstaande vacatures. Het historisch lage aantal werkzoekenden in de regio ten opzichte van vorige jaren maakt dit verhaal eigenlijk nog moeilijker.

Er zijn nog zo ongeveer 2900 werkzoekenden in de regio en heel wat afgestudeerden of mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan die moeilijk de weg naar de juiste werkgever vinden.

Het Economisch Huis Oostende wil graag meehelpen aan die match tussen werkgever en toekomstige werknemer en ondersteunt de bedrijven in hun zoektocht naar geschikt personeel.

Breed publiek

Op donderdag 19 mei organiseerde jobevents.be in samenwerking met Economisch Huis Oostende en VDAB een grote jobbeurs in de Diaz Arena van KV Oostende. Er waren 46 deelnemende bedrijven in verschillende sectoren die op zoek waren naar nieuwe werknemers.

Charlotte Verkeyn, Schepen van Ondernemen: “Met deze jobbeurs werd een heel breed publiek bereikt. Zowel lagere als hoge profielen kwamen langs en maakten kennis met heel wat belangrijke spelers op de jobmarkt. Zo matchten we heel wat geïnteresseerde werknemers met een toekomstige werkgever.”

Enerzijds stonden de bedrijven en hun vacatures in de kijker, anderzijds konden de werkzoekenden al direct met de vele jobs in eigen streek kennismaken. Wie een nieuwe uitdaging zoekt, kon zo rechtstreeks bij wendbare en groeiende bedrijven solliciteren.

Filip Roelandt: “Er zijn unieke jobmogelijkheden in onze regio door een combinatie van haven, luchthaven, handel, diensten, toerisme, industrie, etc. Door de organisatie van een jobbeurs konden we met het Economisch Huis Oostende bedrijven ondersteunen bij hun zoektocht naar personeel en kunnen we de toekomstige werknemers een mooie toekomst bieden in de Oostendse regio.”