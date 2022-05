In West-Vlaanderen raken mensen het snelst aan het werk

In april telde onze provincie 25.802 werkzoekenden. Dat is 15 procent minder dan vorig jaar op hetzelfde moment. Daarmee tekent West-Vlaanderen de grootste daling op in Vlaanderen, waar het gemiddelde op 12 procent minder werkzoekenden blijft hangen.

Tussen maart en april 2022 vonden 487 werkzoekenden hun weg naar de arbeidsmarkt. Met 25.802 werkzoekenden eind vorige maand hebben we op Limburg na de laagste cijfers van deze doelgroep, wat goed nieuws is.

Grootste daling

Zo’n 40 procent van die groep is minder dan een jaar op zoek naar een job. Bijna een derde is al meer dan twee jaar tegen hun zin werkloos. Maar liefst 18.574 werkzoekenden zijn in bemiddeling bij de VDAB en 4.322 mensen volgen een opleiding of voortraject met oog op een nieuwe job. (lees verder onder de grafiek)

De daling van werkzoekenden is overal merkbaar, maar in onze provincie met 15 procent het grootste. “De uitstroom van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt is steeds beter, maar kan zeker nog meer omhoog. Niet enkel voor de mensen zelf, maar ook om de vacatures ingevuld te krijgen”, aldus Vlaams minister van Werk Hilde Crevits.

De uitstroom van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt gaat steeds vlotter, maar kan nog beter

Momenteel vindt 4,6 procent van de actieve bevolking in West-Vlaanderen geen werk, op Vlaams niveau is dit 5,7 procent. Vooral wie jonger is dan 25 vindt relatief snel een (nieuwe) job.