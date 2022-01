IJsjesfabrikant Ysco uit Langemark-Poelkapelle zoekt versterking om 115 miljoen liter ijs te produceren

Ysco, de grootste ijsjesfabrikant, gaat op zoek naar een honderdtal extra medewerkers voor zijn productiesite in Langemark-Poelkapelle. Met het nieuwe jaar gaat ook de voorbereiding van de zomermaanden of het hoogseizoen van start. Voor de aanwerving doet Ysco een beroep op HR-dienstverlener Randstad.

Voor zijn productiesite in Langemark-Poelkapelle, waar Ysco jaarlijks één miljard ijsjes produceert, gaat het bedrijf op zoek naar een honderdtal nieuwe medewerkers. Het betreft een tachtigtal seizoensgebonden jobs als inpakker en een twintigtal operatoren met doorgroeimogelijkheden tot lijnverantwoordelijke, met optie op een vast contract. Daarnaast zijn er ook nog openstaande vacatures voor verschillende andere profielen zoals techniekers en magazijniers. Het betreft voornamelijk jobs in een tweeploegensysteem of nachtregime.

“Ysco is een heel bekende werkgever in de regio. In totaal produceren ze 115 miljoen liter ijs per jaar. Concreet betekent dat ze tot 36.000 ijshoorntjes per uur maken en ongeveer één miljoen frisco’s per dag”, vertelt Lieselot Siersack van Randstad. “Het maakt bovendien deel uit van de groep Milcobel, een groot internationaal bedrijf, waardoor er op de lange termijn tal van doorgroeimogelijkheden zijn. Zowel starters als mensen met ervaring zijn welkom.”

Geïnteresseerden kunnen een individuele jobdate boeken door YSCO te sms’en naar het gratis nummer 8989. Ze worden dan opgebeld door een Randstad-medewerker om verder kennis te maken.