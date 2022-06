Huis aan Zee organiseert jobbeurs in eigen huis

Opvallend: met een jobbeurs wil Huis aan Zee het nijpende tekort aan medewerkers invullen. “De nood is overal hoog, maar na corona in de zorg misschien nog net iets meer”, zegt directeur Rebekka Steyaert.

Van zorg- en verpleegkundigen over keukenmedewerkers, tot zelfs een afdelingsverantwoordelijke: de nood aan mensen is groot in het woonzorgcentrum. Al spreken ze in Huis aan Zee liever over een woonzorg-huis. “Die kleine nuance is voor Vulpia – onze woonzorggroep – niet onbelangrijk: onze centra zijn open huizen die volop draaien rond beleving”, zegt directeur Rebekka Steyaert.

“Tijdens een rondleiding werden de bezoekers volledig ondergedompeld in de beleving, de functiebeschrijvingen werden ook zichtbaar tentoongesteld zodat de mensen een beter idee konden krijgen van de openstaande jobs en wie wat doet in ons woonzorghuis. Want bij zorgvacatures wordt weleens vergeten dat er in een zorgomgeving ook andere profielen nodig zijn dan alleen zorg- en verpleegkundigen”, legt directeur Rebekka Steyaert uit.

Ook vrijwilligers

“Die jobbeurs bracht hier natuurlijk ook niet de grote massa over de vloer, maar er zijn toch enkele vacatures ingevuld geraakt. Zo hebben we er een paar nieuwe onderhoudsmedewerkers bijgekregen”, vertelt de tevreden directeur.

De directie schreef ook scholen uit de regio aan. “Zij deelden onze openstaande vacatures op hun beurt op hun sociale media. Via het interimkantoor hebben we nu eindelijk ook een goede ergotherapeut gevonden, maar zorg- en verpleegkundigen zoeken we eigenlijk altíjd”, aldus Rebekka Steyaert. Al is er meer aan de hand. “Corona is een zware periode geweest en we zitten nog altijd in de nasleep ervan. Veel mensen hebben de zorg de rug toegekeerd”, klinkt het.

“Ook studenten en vrijwilligers zijn hier trouwens van harte welkom”, zegt Steyaert. “Ook wat vrijwilligers betreft, is het credo hoe meer handen, hoe beter: alleen al in de cafetaria zijn een tiental vrijwilligers actief, maar er zijn ook mensen die af en toe een wandeling maken met de bewoners, die meehelpen bij het ontbijt of zelfs de krant komen voorlezen”, klinkt het. Dat een woonzorgcentrum in eigen huis zo’n jobbeurs organiseert, is toch vrij uniek. “Maar zeker voor herhaling vatbaar. Idealiter kunnen we na verloop van tijd een kleine reserve aanleggen waaruit we kunnen werven”, klinkt het nog. (WK)

Huis aan Zee, Maurice Devriendtlaan 15 – 050 43 24 70.