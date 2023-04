Helft West-Vlamingen is lid van een vakbond

Zo’n 51 procent van de beroepsactieve West-Vlamingen is lid van een van de drie grote vakbonden. Dat blijkt uit een bevraging van onze krant op de vooravond van het Feest van de Arbeid.

Van de 701.126 beroepsactieve West-Vlamingen (werkenden en werkzoekenden) tussen de 18 en de 64 jaar zijn er 358.969 lid van een vakbond. De christelijke vakbond ACV is de grootste in onze provincie met 212.101 leden, gevolgd door het socialistische ABVV met 130.000 leden en het liberale ACLVB met 16.868 leden. “Ons ledenaantal groeide de voorbije jaren gemiddeld met 1,5 procent aan”, zegt Erik Van Deursen, provinciaal secretaris van het ABVV.

Coronajaren

“Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 was er zelfs een boost met 6 procent nieuwe leden. Jongeren die nog niet werken, kunnen tot een bepaalde leeftijd gratis lid worden. We zien dat drie vierde van hen later ook betalend lid wordt wanneer ze een job hebben. Daarnaast blijven ook heel wat mensen die met pensioen gaan lid van het ABVV. Ze doen dat onder meer omwille van de vergoedingen uit sociale fondsen die in bepaalde sectoren worden uitbetaald, en voor de dienstverlening die we bieden, waardoor ze bijvoorbeeld met hun vragen rond belastingen of pensioen bij ons terechtkunnen.”

“De dienstverlening die we bieden, is de belangrijkste reden om lid te zijn van de vakbond”, bevestigt ook Wim David, voorzitter van ACV West-Vlaanderen. “We begeleiden mensen in hun loopbaan en wijzen hen op hun rechten en plichten. Mensen komen trouwens veel vaker dan vroeger bij ons aankloppen met vragen over hun loopbaan. Veel van die vragen hebben te maken met werkbaar werk. Kan ik tijdskrediet nemen? Hoe zit het met mijn eindeloopbaan en wat is de impact?”

Werkbaar werk

“Loopbanen zijn complexer geworden dan vroeger en mensen zoeken eveneens naar een manier om hun job werkbaar te houden. Dat betekent ook dat wij de dienstverlening die we aanbieden op die vragen afstemmen. Naast werknemers met een vast contract in grote bedrijven of kmo’s, zijn er ook steeds meer mensen met freelance tewerkstelling, flexi-jobs, een bijbaantje of studentenarbeid. Het is een uitdaging om ook deze mensen als vakbond te bereiken.”