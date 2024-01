Grote opkomst van werkzoekenden tijdens jobdag bij Silt in Middelkerke

Met de nakende opening van Silt, het nieuw casinogebouw in Middelkerke, organiseerde de VDAB afgelopen maandag een jobevent in CC De Branding in Middelkerke. Het doel was om de talrijke vacatures in te vullen. “De belangstelling is groot, de opkomst zeer talrijk en dat heeft natuurlijk iets te maken met het iconische complex”, klinkt het bij de VDAB.

Het gebouw herbergt niet alleen een casino. Ook verschillende restaurants en bars, een hotel met zeventig kamers, twee evenementenruimtes en twee congreszalen krijgen er een ruime plaats. Hiervoor zijn nog heel wat vacatures om er aan de slag te gaan, onder meer als kamer- en keukenpersoneel, receptie, housekeeping, casino- en restaurantpersoneel. Daarom organiseerde de VDAB er in samenwerking met concessionarissen Belcasinos, Compass Group en C-Hotels een jobevenement.

Moeilijke zoektocht

Rob Dingenen van de VDAB legt uit: “Eigenlijk zijn er vier partners in dat gebouw die enorm veel vacatures hebben. Je hebt de Compass Groep die vooral restaurants en horeca zullen uitbaten, het casino zelf en dan C-Hotels die er ook een hotel zullen hebben. Dus er zijn heel veel mensen gezocht om daar aan de slag te gaan. Er waren al heel wat spontane sollicitaties, maar toch blijft het moeilijk om mensen te vinden. Binnen de horecasector merken we de laatste maanden dat het moeilijker is om mensen te vinden. Maar we zien ook dat het aantal mensen die aan de slag gaan groter is geworden. Dus het aantal werkzoekenden die overblijven is ook kleiner. Waardoor het steeds moeilijker wordt om geschikt personeel te vinden. Vandaar deze jobdag.”

Veel geïnteresseerden

En interesse was er volop tijdens de jobdag. Sylvia Degrin is werkzoekend en kwam solliciteren voor een functie achter de bar of aan de receptie. “Ik heb daar geen ervaring mee, maar ik wil snel bijleren. Het project van Silt boeit mij enorm, ik wil vooral ook vooruit in mijn leven.”

Virginia Decaestecker woont in Nieuwpoort en ook zij voelt zich aangetrokken om aan de slag te gaan bij Silt. “Ik zoek nieuw werk. Ik hoop aan de slag te kunnen bij het kamerpersoneel of schoonmaakpersoneel. Ik heb daar al meer dan tien jaar ervaring in.”

Silt opent normaal op 22 maart de deuren. (GE)