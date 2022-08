Gistelse brandweer wil nieuwe krachten strikken met opendeurdag: “Proeven van een boeiende job”

De Gistelse brandweerpost organiseert een driedaagse kennismaking voor het brede publiek. Zo staan er in het weekend van 27 en 28 augustus tal van indrukwekkende demonstraties gepland, voorafgaand op vrijdag zijn er ook muziekoptredens. “We hopen nieuwe krachten te verleiden om ons korps van zo’n 65 mensen te versterken”, klinkt het bij de organiserende vzw Vriendenkring Brandweer Gistel.

De laatste opendeur van de brandweer dateert intussen van 2019. “Normaal gezien organiseren we elke twee jaar een opendeurdag, maar Tante Corona stak daar een stokje voor”, openen majoor Frank Vanhixe en brandweermannen Steven Ghyselbrecht en Ewoud Vanhoenacker. “Vandaag telt ons korps zowat 65 vrijwilligers en beroepsbrandweerlieden, en we lonken naar een uitbreiding. Hoeveel personen we nodig hebben? Eigenlijk staat er geen limiet op, maar met een tiental nieuwe krachten zouden we al heel blij zijn.”

Om vrijwillig of professioneel brandweerpersoneel te worden, moet je een Federaal Geschiktheidsattest (FGA) behalen en een reeks van competentie-, handvaardigheids- en fysieke testen doorlopen. Die zijn niet van de poes, maar de opendeurdag in Gistel helpt geïnteresseerden goed op weg. “In samenwerking met de overkoepelende Hulpverleningszone 1 is er een rekruteringsstand met alle mogelijke informatie over het te doorlopen traject. Bovendien kan je hier kennismaken met de verschillende proeven. Het strikken van nieuwe gezichten is niet evident, maar televisiereeksen zoals Onder Vuur helpen wel om oprechte interesse te wekken. Hoe dan ook moeten kandidaat-brandweermannen en -vrouwen sociaal aangelegd zijn: je stelt jezelf ten dienste van de maatschappij.”

Spannende demo’s

Er valt véél meer te beleven dan louter info over de selecties. Neem nu de specifieke demonstraties. “Zo tonen we hoe je een frietpotbrand moet bestrijden, zie je hoe een autowrak wordt opengeknipt en wordt de stressbestendigheid van brandweerlieden gemeten tijdens een noodsituatie waaruit ze zichzelf moeten bevrijden. Daar komt ook nog eens het aanpakken van een keukenbrand bij.” Wie wil, kan plaatsnemen in een tuimelvoertuig en ervaren wat er gebeurt als je in een auto zit die over de kop gaat. Uiteraard tekenen ook de brandweervoertuigen present en krijgen bezoekers het nodige preventieadvies.

Optredens

De organisatie wil ook aantonen dat het korps mee evolueert naar een moderne eenheid. “Vroeger ging bijvoorbeeld een bingo- of kaartavond de opendeur vooraf, maar daar stappen we nu van af”, leggen de brandweerlieden uit. “Zo pakken we voor het eerst uit met een reeks optredens. Zo staat de pop-, rock- en folkband E-Liese op de planken – met een collega uit ons korps als zangeres – en daarna de rock-’n-rollgroep The Flashbacks uit Oudenburg. Het hele weekend is er ook kinderanimatie voorzien en kunnen de kleinsten onder ons opdrachten voltooien om finaal met een cadeautje naar huis te gaan.”

De optredens vinden plaats op vrijdag 26 augustus vanaf 18 uur, de demo’s op zaterdag vinden plaats tussen 14 en 18 uur, op zondag start de opendeur al om 10 uur. Alles vindt gratis plaats op en rond de brandweersite in de Neerhofstraat. (TVA)