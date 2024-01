Gevangenis zkt cipiers: “Interesse? Solliciteer dan alsjeblieft”

De vernieuwde gevangenis van Ieper verwelkomde deze week de eerste gedetineerden. De aangroei verloopt traag terwijl de directie nog volop extra werknemers zoekt, “want met het huidig personeel kunnen we 80 gedetineerden aan”. De maximumcapaciteit van de uitgebreide gevangenis telt 169 gedetineerden.

Ook in Ieper was een staking aan de gang in de gevangenis die net heropend is na ingrijpende uitbreidings- en vernieuwingswerken. “Gelukkig hebben we voldoende werkwilligen zodat we geen beroep moesten doen op de politie”, zegt Bea Schmidts, inrichtingshoofd van de Ieperse gevangenis.

Drie gedetineerden

“Sinds maandag hebben we opnieuw gedetineerden”, aldus Schmidts. “Die dag kwamen twee gedetineerden aan en op dinsdag een derde. Het gaat om nieuwe aanhoudingen die bevolen zijn door onderzoeksrechters uit Ieper of Kortrijk. Op die manier stroomt de gevangenis vol op een zogenaamde natuurlijke wijze. Dat is een bewuste keuze geweest zodat de instroom geleidelijk gebeurt.”

“Ik durf nog niet voorspellen wanneer de volle capaciteit hier bereikt wordt”, vervolgt Schmidts. “De eerste sectie zal tegen het eind van de maand waarschijnlijk wel vol zijn. Die sectie bestaat uit een capaciteit van 26 gedetineerden. Daarna openen we de tweede sectie. In de twee secties samen hebben we plaats voor 80 gedetineerden. Dat is het aantal dat we met ons huidige personeelsbestand aankunnen.

Jobdagen

Voor de heropening van de gevangenis waren er twee jobdagen. Die bleken een succes. “Maar we zullen zeker niet genoeg geslaagde kandidaten hebben om tot een totale bezetting te komen op basis van het aantal mensen dat momenteel ingeschreven is. De selecties zijn volop bezig en we zoeken nog altijd extra mensen. Bij deze een warme oproep: als je interesse hebt om te werken bij ons, solliciteer dan alsjeblieft.”

Bewakend kader

“Hoeveel mensen we nog zoeken? Het is moeilijk om daar een exact cijfer op te plakken, omdat de procedures lopen. De geslaagden worden gecontacteerd en het is afwachten of ze dan effectief op de aanbiedingen zullen ingaan. We zoeken vooral veiligheidsassistenten en detentiebegeleiders, mensen uit het bewakend kader dus. Daarin hebben we nog ongeveer 50 bijkomende mensen nodig om aan het doel van 109 te geraken.” (TP)