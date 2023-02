Gemeente zoekt hostessen en hosts

De gemeente is op zoek naar bijkomende hostessen en hosts. Hun taak is het verzorgen van de ontvangst en de bediening tijdens allerlei gemeentelijke evenementen zoals recepties, jubilea, huwelijken, persconferenties… “Enthousiasme, vriendelijkheid en beleefdheid zijn alvast onontbeerlijke vaardigheden in dit vak. De mensen die op een plechtigheid te gast zijn, moeten zo goed mogelijk verwend worden”, zegt schepen van Feestelijkheden Louis Vanderbeken (CD&V). Interesse? Neem contact op via info@deerlijk.be of 056 69 47 20. Op de foto zien we de vaste hostessen Elke Byttebier en Lucinde Vermeulen. (DRD/foto DRD)