Forrez rijdt tot 56.000 kilometer minder op de Vlaamse wegen: “Nu ook binnenvaart en spoorvervoer”

Het familiale bedrijf Forrez International groeide de voorbije decennia uit tot een belangrijke speler in de bandensector. De groothandel is onlangs een partnerschap aangegaan met Multimodaal.Vlaanderen en POM West-Vlaanderen om de logistiek van hun geïmporteerde zeecontainers uit te breiden met binnenvaart en spoor. Dat kan zorgen tot een besparing van 56.000 kilometer op de weg.

Het bedrijf wordt momenteel bestuurd door Geert Mertens en zijn echtgenote Christine Forrez, dochter van Lucien Forrez en Maria Decuypere, de oorspronkelijke bezielers en oprichters van de firma. In de Rozendaalstraat ligt één van de 17 bandencentrales en in de Sint-Krispijnstraat vind je de groothandel terug.

Shift

2023 vormde voor het bedrijf een belangrijke shift op logistiek vlak. “Elk jaar is belangrijk en we willen steeds stappen zetten”, zegt Jens Van Damme (32) die logistiek verantwoordelijke is bij het bedrijf. “Met het multimodaal gegeven hebben we nu een nieuwe stap gezet. Forrez International heeft besloten om niet langer uitsluitend afhankelijk te zijn van vrachtwagentransport en is nu ook gestart met het gebruik van binnenvaart in Wielsbeke en spoorvervoer in de L.A.R.-zone voor de aanvoer van hun containers.”

Exclusieve verdeler

“De keuze voor binnenvaart of het spoor hangt af van meerdere factoren zoals de haven van aankomst, de rederij en beschikbaarheid. De banden komen meestal uit Azië, en Turkije. Voor bepaalde merken zijn we exclusieve verdeler in de Benelux en Frankrijk. Denk maar aan Kenda (auto), Ceat (landbouw) en Landspider (vrachtwagen).”

Beginfase

Het was via een artikel van de POM dat Forrez getriggerd werd rond dit project. “Picanol had die shift eerder al gemaakt en wij namen eens contact op met POM. Zij hebben als adviserend orgaan een studie gemaakt voor ons en daaruit bleek dat het interessant kon zijn. We zouden geen financiële impact hebben en we beslisten om een test uit te voeren. Het meest ideale scenario zorgt voor een reductie van 56.000 kilometer. In realiteit kan niet elke container multimodaal tot bij ons komen. Het project zit nog in de beginfase. In oktober begonnen we ermee en we gaan er mee door. We willen dit verder op orde zetten en staan ook steeds open voor nieuwe opportuniteiten om onze banden op een groenere manier in Ieper te krijgen”, aldus Jens.