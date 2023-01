Ex-directeur De Grote Post Stefan Tanghe stelt zijn ervaring ter beschikking op de arbeidsmarkt via Sixie

Stefan Tanghe (62), die eind vorig jaar afzwaaide als directeur van cultuurcentrum De Grote Post in Oostende, is opnieuw beschikbaar op de arbeidsmarkt. Via Sixie, een organisatie die de kennis en expertise van 60-plussers niet wil laten verloren gaan, zoekt hij een nieuwe uitdaging.

Met Stefan Tanghe, die eind december 2022 afzwaaide als algemeen coördinator van De Grote Post in Oostende kan Sixie alvast nieuw toptalent ter beschikking stellen voor bedrijven, organisaties of publieke besturen.

General Manager Kaatje Desmet : ‘Stefan was tien jaar lang coördinator van De Grote Post. Hij stond aan de wieg van het culturele centrum, dat ondertussen is uitgegroeid tot dé ontmoetingsplaats in Oostende en daarbuiten, met meer dan 1500 activiteiten per jaar. Stefan startte zijn carrière in het bedrijfsleven als zaakvoerder van een Quick-restaurant en manager van resto-hotel Kasteel d’Aertrycke en maakte daarna de overstap naar onder meer Beaufort en Theater aan Zee tot De Grote Post. Stefan combineert dus een enorme culturele bagage met een grote zakelijke kennis. Stefan is 62 en sinds eind vorig jaar met pensioen, maar popelt om via Sixie zijn kennis en expertise nog ten dienste te stellen.’

Stefan Tanghe : ‘Het initiatief van Elisabeth Meuleman, Axel Ronse en Pieter Marechal om kennis en expertise van 60-plussers niet verloren te laten gaan maar in te zetten op de arbeidsmarkt charmeerde mij meteen enorm. Hun benadering, waarbij ze zeer klant-gedreven oplossingen zoeken op maat van hun werknemers – hun sixies – en bedrijven of organisaties die nood hebben aan specifieke kennis en competenties trokken me over de streep : ik ben graag Sixie ambassadeur en wil via hen aan de slag.’