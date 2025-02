Er zijn nergens meer werkzoekenden per vacature dan in de regio Oostende

Uit cijfers die Vlaams Belang-parlementslid Tom Lamont opvroeg bij minister van Werk Zuhal Demir (N-VA) blijkt dat arrondissement Oostende een dramatisch spanningsveld heeft tussen werkzoekenden en vacatures. Zo blijkt dat Oostende het hoogste aantal werkzoekenden per vacature heeft van alle Vlaamse arrondissementen. In november 2024 waren er maar liefst 4,5 werkzoekenden per vacature, net geen verdubbeling van de cijfers op twee jaar tijd.

“Oostende bengelt op de allerlaatste plaats van alle 22 regio’s, zonder ingrijpen steven we af op een economisch bloedbad”, zo zegt Lamont. Terwijl het gemiddelde spanningsveld in Vlaanderen in november 2024 op 2,7 stond, piekte Oostende met 4,5 werkzoekenden per vacature. Dit betekent dat voor elke beschikbare job er bijna vijf werkzoekenden in de rij staan. Het contrast met andere arrondissementen in West-Vlaanderen is schrijnend: Brugge en Roeselare halen respectievelijk 1,8 en 1,6. Verder zien we ook een opvallende stijging. Van 2,7 in 2022 naar 3,5 in 2023 en tot slot nu 4,5 in 2024. “Oostende kampt al jaren met een structureel probleem op de arbeidsmarkt. Niet alleen is het aantal vacatures te laag, maar het beleid schiet duidelijk tekort om nieuwe investeringen en werkgelegenheid in de regio te stimuleren.”

Volgens Lamont en eerder ook VOKA moet het vergunningenbeleid aangepast worden. “Het verkrijgen van een vergunning in Vlaanderen – en in Oostende – duurt veel te lang. Dit creëert onzekerheid voor ondernemers die willen investeren. Daarnaast kampt de regio met een slecht imago als het gaat om werkgelegenheid en veiligheid. En dat is rechtstreeks het gevolg van een gebrek aan visie en daadkracht van de huidige beleidsmakers.”

“al Veel inspanningen”

Volgens schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) werden er de voorbije jaren al heel wat inspanningen geleverd om het probleem aan te pakken. “We hebben de voorbije jaren al heel wat acties ondernomen. Zo is de werkzaamheidsgraad gestegen naar 71,1 procent. De werkzaamheidsgraad geeft aan hoeveel procent van de bevolking op beroepsactieve leeftijd ook effectief aan het werk is. Het is alvast een stap vooruit. We hebben dan ook ingezet op het aantrekken van nieuwe bedrijven en extra jobs”, zegt de schepen.

Ook de werkloosheid in stad Oostende zelf is niet rooskleurig. “We zaten eindelijk onder de historische grens van 10 procent, maar in juni 2024 heeft de regering beslist om de cijfers aan te passen en alle non-actieven mee te nemen in de statistieken. Dat wil zeggen dat niet enkel werklozen, maar ook leefloners in de cijfers worden meegenomen. Daar zagen we een verdubbeling de voorbije jaren in de vorige legislatuur. We zitten daardoor op vandaag op een cijfer van 13 procent werkloosheid. Ik ben daar niet tevreden mee. Er is werk aan de winkel”, benadrukt Verkeyn.

Het nieuwe stadsbestuur wil de nadruk leggen op de werkbereidheid. “In de categorie van de leefloners hebben we nog veel werk. We willen meteen stappen zetten. Zo kan het Nederlands ook op de werkvloer aangeleerd worden. Mensen moeten niet eerst twee jaar les volgen voor ze aan de slag kunnen. We willen sneller inzetten op activering als mensen aankloppen bij het OCMW. Er zit nu ook een spanningsveld tussen het profiel en de karakteristieken van de vacatures. We willen de juiste skills aanleren voor de gevraagde profielen.” (LB)