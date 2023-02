Er zijn 42 kandidaten om de nieuwe huisbewaarder van het Belfort in Brugge te worden

Er zijn al 42 kandidaten die hengelen naar de job van Frank De Vos. De conciërge van het Belfort gaat op 1 mei met pensioen, de Stad Brugge is op zoek naar een opvolger.

Frank De Vos, de huisbewaarder van het Belfort, gaat na 33 dienstjaren met pensioen op 1 mei. Hij is van opleiding fotograaf, maar koos in 1990 voor deze ongewone job. De Stad Brugge lanceerde een vacature voor zijn opvolger. Wie wil er in de flat op de Markt met het mooiste zicht op Brugge wonen en werken? Velen! Tot nu toe hebben er al 42 personen gereageerd op die vacature.

Profiel

“We hebben een aantal bezichtigingsmomenten gehad zodat kandidaten de woning konden bezoeken”, vertelt Pieter Marechal, de Brugse personeelsschepen. “Kandidaten die zich hebben ingeschreven, worden nu gecheckt op volledigheid van sollicitatiedossier en er gebeurt ook al een eerste voorzichtige schifting op profiel.”

“Bijvoorbeeld kandidaten die geen enkele technische kennis van het dagelijks onderhoud of ervaring met informaticatoepassingen hebben nemen we niet verder mee, omdat dit een groot deel van de job is. Maar het is eerder uitzonderlijk dat een kandidaat over deze horde struikelt.”

Gesprek

“De kandidaten die daarna overblijven, komen op gesprek. Ze ontvangen van ons een inhoudelijke opdracht die ze kunnen voorbereiden en waarop een deel van het gesprek zal gebouwd zijn, naast klassiekers als motivatie, en polsen naar een aantal competenties en vaardigheden. De doorgedreven selectie om de juiste huisbewaarder te vinden zal dus vooral in deze fase gebeuren”, aldus Pieter Marechal.

Volgens Frank De Vos is huisbewaarder zijn van het Belfort een veelzijdige job: “Je bent diegene die de poetsvrouwen binnen laat en het gebouw openstelt voor het publiek. Maar je bent ook diegene die op het einde van de dag het gebouw veilig afsluit. Bovendien verlopen alle contacten met de verenigingen die de stadshallen afhuren voor evenementen via mij.”

